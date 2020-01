Ha nem kattan a központi zár, pedig működik a távirányító

Székesfehérváron az egyik óvoda melletti parkolóban több szülő és óvodai dolgozó is ugyanazt a jelenséget tapasztalta: nem tudták bezárni autójukat a központi zár távirányítójával.

Az egyik óvodai dolgozó a közösségi hálón működő csoportban osztotta meg az információt a tagokkal a múlt héten. Egyúttal felhívta a figyelmüket, legyenek körültekintők, mielőtt otthagyják autójukat a parkolóban, mert úgy tűnik, valaki garázdálkodik és blokkolja a távirányító jelét, miközben a sofőr megpróbálja bezárni a gépkocsit. Ekkor esett le több szülőnek is, hogy velük is ez történt, bár akkor egyikük sem gondolt semmi rosszra. A lapunknak nyilatkozó egyik apuka elmondta, neki is az volt az első gondolata, bizonyára a távirányítóban lévő elemmel van gond. A kulccsal azonban sikerült az ajtókat bezárnia. Arról nincs tudomása, hogy bárkinek is eltűnt volna valamije a parkolóban lévő gépkocsijából annyi idő alatt, amíg gyermekét bekísérte az oviba.

A sofőr pedig észre sem veszi

Az eset azonban tanulságos, és a téma bizonyára mások érdeklődésére is számot tart, hiszen ma már szinte minden autó távirányítóval zárul, sőt egyre népszerűbbek a kulcs nélkül indíthatók. Megkérdeztünk tehát egy szakembert, mit tehetünk, mire figyeljünk.

– Egy viszonylag egyszerű eszköz elég ahhoz, hogy blokkolni lehessen a távirányító jelét. Elég, ha az elkövető ennek birtokában odaáll a kocsi közelébe, akár zsebre tett kézzel, és máris képes elérni, hogy az autós ne tudja bezárni a kocsiját, ami, ha nem veszi észre, nyitva marad. Ha valaki van annyira éber, hogy ez gyanús lesz neki, zárja kulccsal a kocsit, vagy parkoljon odébb, és ott már távirányítóval is bekattinthatja a központi zárat – magyarázta Kloiber László, aki azt is hozzátette, a gyári állapotban lévő autók esetében a riasztó kulccsal záráskor is bekapcsol. A kulcs nélkül indítható autók esetében azért kellemetlenebb egy ilyen „támadás”, mert a jelet el is tudják lopni. Sőt, az ilyen indítók jelét akkor is megszerezhetik az utcáról, ha maga az indítókártya vagy „kulcs” otthon lóg a falon a kulcstartón, ugyanis ezek időről időre adnak le jelet. Az egyetlen, bár nem túl életszerű megoldás, ha az ember alufóliába csomagolva tartja a távirányítót.

Ezzel szemben a hagyományos, kulcsos távirányítók csak akkor bocsátanak ki jelet, amikor az ember megnyomja rajtuk valamelyik gombot. Kloiber László azt is elárulta, hogy akár egy középszintű műszerész is képes autózár-blokkolót készíteni. Ez sajnos rossz hír. Természetesen ha nem tudják bezárni a kocsit a távirányítóval, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy valaki blokkolni próbálja a jelet. Ha már korábban is nehezebben, lassabban reagált, bizonytalanabbul zárt a távirányító, annak oka lehet a hideg vagy a lemerülőben lévő elem is. Ám ha csak egy adott helyszínen akadt problémánk a kocsi zárásával, az már gyanús lehet. Amikor zárják a kocsit, figyeljenek arra, hogy kattan-e a zár – a központi zár hangja minden autónál jól hallható.

És végül néhány alapszabály

A gépkocsiban látható helyen hagyott táska vagy ruházat akkor is felhívja az elkövető figyelmét, ha abban nincs érték. A jármű ajtaját zárják le, az ablakokat húzzák fel, amikor kiszálltak a kocsiból, még akkor is, ha csak rövid időre távoznak. Az indítókulcsot mindig tartsák maguknál, olyan helyen, ahonnan nem tudják ellopni. Amennyiben lehetőségük van rá, parkoljanak kijelölt parkolóban és olyan helyen, amely közel esik a célba vett üzlet, bolt, óvoda bejáratához, esetleg térfigyelő kamera közelében, az esti órákban pedig ott, ahol világítás van, a parkolóhely belátható és forgalmas. Legyen gépjárműbe szerelt riasztójuk. Amennyiben mégis feltörték a kocsijukat, ne nyúljanak semmihez, és – még a közösségi oldalakon történő megosztást megelőzően – tegyenek bejelentést a 107 vagy a 112 segélyhívó számok valamelyikén.