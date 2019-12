Ha még nincs karácsonyi hangulatod, ez a képgaléria biztosan meghozza!

Kérlelhetetlenül nyakunkon vannak az ünnepek és ennek megfelelően minden adventi köntösbe öltözött körülöttünk.

Ha nem tántorít el minket az enyhén csípős idő, megéri kilátogatni a székesfehérvári adventi vásárba. Túl a megszámlálhatatlan fajtájú forró italokon és az ínycsiklandozó aromájú ételeken át, még akár az utolsó pillanatra halasztott karácsonyi ajándékokra is rábukkanhatunk. Az egész főutcát fűszeres forralt bor és édes kürtöskalács illata lengi körbe, a szemet kápráztató „fény” élményekről már nem is beszélve. Kétségtelenül az ünnepi hangulatba öltöztetett Vasvári Pál utca az egyik leglátványosabb attrakció, de nem mehetünk el szó (vagy inkább fül) nélkül a Városháza tér előtt sem, ahol minden este kinyílik egy ablak, és vele együtt egy csoda is.