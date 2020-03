Ha félünk tőle, ha nem: Péntek 13-at jegyez a naptár

Talán azok is, akik nem babonásak, félve állnak hozzá a mai naphoz, a 2020-as év első péntek 13-ájához.

Péntek 13.

Abban mind egyetérthetünk, hogy nem túl szerencsés kombináció. Legalábbis annak, aki babonás. De miről is beszélünk pontosan?

Az asztronet oldalát böngészve érdekes információra bukkanhat az ember a témával kapcsolatban. Tudták például, hogy a 12-es szám a tökéletesség és a teljesség jele a számmisztikában? Gondoljuk csak végig miért: 12 hónap egy évben, 12 csillagjegy, 12 apostol. Minden, ami ezen a számon túl van, az bontja a teljességet, tehát a gonosz jegyében fogant.

A 13-ast rombolóként: halált, szerencsétlenséget hozó számnak tartják. Az utolsó vacsorán is éppen 13-an ültek az asztalnál, közülük az egyik maga, az áruló Júdás volt. Sokáig szokás is volt, hogyha a vacsoravendégek száma éppen 13 főt tett volna ki, inkább hívtak egy pótvendéget is. Amerikában máig uralja a mindennapokat a szerencsétlen szám, például az emeletek számozásánál, egyszerűen csak kihagyják, hiszen ki lakna szívesen a 13. emeleten?

De vajon mi a baj a péntekkel? Nos, Krisztus kereszthalálának napjaként vált boldogtalanná ez a nap.

Triskaidekafóbia

Úgy bizony. Mint minden dolognak, amitől irtózunk, ennek is van már neve. A triskaidekafóbia nem jelent mást, mint a félelmet a 13-as számtól. Hozzá kell tenni, hogy ugyanakkor tudományosan nem bizonyított ennek a napnak a szerencsétlenséget hozó mivolta. Ha rossz történik velünk ezen a napon, könnyen tudhajtuk be a babonának. Azonban rossz dolgok nem csak péntek 13-án szoktak történni az emberrel.

Fekete macska

A péntek 13 nem a csak a babonásoknál teszi be azt a bizonyos „kiskaput”. Régen a boszorkányok ördögi segédjeként tartották számon az édes, kis koromfekete gúnyájú bársonytalpúakat, bizonyos esetekben a kínzásuktól sem riadtak vissza. Napjainkra szerencsére kezd 180 fokos fordulatot venni ez a hozzáállás és egyre többen tartanak szívesen otthon fekete macskát. Azonban ne feledjük, az ördög sosem alszik… Vigyázzunk kedvenceinkre!

Hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, hogy az egyiptomiak szemében a macska szent állat volt

Egyébként a macskák szőrzetének a színéért több gén felelős, kombinációjuk eltérő fenotípust eredményez.

Először, de nem utoljára

A következő péntekre eső tizenharmadikáig bőven lesz időnk szusszani, ugyanis novembernél előbb nem kell farkasszemet néznünk vele.