Ha a vegyvédelmiekről hallunk, akkor baj van

Napok óta a Magyar Honvédség egyetlen vegyivédelmi alakulata, a székesfehérvári MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj végzi a Pesti úti idősotthon fertőtlenítését. A speciális képességű alegység parancsnokánál, Miklovich János ezredesnél jártunk.

Miként történik egy ilyen művelet?

– A Pesti úti idősotthon az egyik legnagyobb ilyen intézmény az országban, ahol sajnos megjelent a fertőzés. Az országos tiszti főorvos az Operatív Törzsön keresztül továbbította a feladatot a Magyar Honvédség felé azzal, hogy végezzük el az épületek és a lakóterek fertőtlenítését. Amit használunk, az a rendszeresített hadi felszerelésünk. Egy belső térmentesítő készlettel, a DS 10-es családhoz tartozó, leginkább nagyapáink felső pumpás permetezőjéhez hasonló eszközzel juttatjuk ki a fertőtlenítő anyagot. Ezek az eszközök alapvetően nem fertőtlenítésre vannak kitalálva, de alkalmasak arra is, hiszen a vegyivédelmi zászlóalj feladata az ABV-védelem: azaz az atom, biológiai és a vegyi fegyverek elleni tevékenységet kell nekünk háborúban megszervezni és békében is erre készülünk. Ez tehát nem nagyon tér el attól, amit most végre kell hajtanunk, hiszen a biológiai fegyver elleni védekezés része a profi lunknak.

Ez a gyakorlatban miként fest?

– Katonásan. Arra kellett odafigyelnünk, hogy az intézmény teljes kiürítését nem tudták megvalósítani. Az lett volna az ideális, ha üres a létesítmény, mert akkor viszonylag rövid idő alatt végre tudtuk volna hajtani a fertőtlenítést, de mivel mintegy háromszázan most is ott vannak, igazodnunk kellett a napirendhez és ahhoz, miként tudják átköltöztetni egyik lakótérből a másikba a bentlakókat. Így vasárnap azzal kezdtünk, hogy a parkolót, a portát és a kaput fertőtlenítettük, majd ezután bent sátrat állítottunk és mentesítőfolyosót hoztunk létre. Háromféle anyaggal dolgozunk: egy klórbázisú, klórhoz hasonló és egy magas alkoholtartalmú szert, valamint egy hideg gőzt fejlesztő generátort használunk.

Mi a helyzet az ózongenerátorral?

– Egy ekkora létesítmény fertőtlenítése ózongenerátorral sokkal hosszabb ideig tartana. Ilyet többek között az egészségügy használ, például mentők fertőtlenítésére, de egy aulában vagy konferenciateremben már nem lenne annyira célravezető. Amit mi használunk, az egyformán alkalmas kisebb és nagyobb helyiségek fertőtlenítésére is, igaz, nem pontosan arra van kitalálva.

Feltételezem, hogy a katonák teljes biztonságban hajtják végre a feladatukat.

– A mi katonáink arra vannak kiképezve, hogy testfelületüket és légzőszerveiket tökéletesen el tudják zárni a mérgező harcanyagtól, így képesek elzárni a vírusfertőzéstől is. Olyan felszerelésekkel rendelkezünk, amelyek ennek eleget tesznek.

A közvélemény most ismét megismerte a vegyivédelmi katonákat, az önök tevékenységét. Legutóbb ilyesmire a vörösiszap-katasztrófa idején került sor: miként emlékezik arra az időszakra?

– Helyszíni parancsnokként bőven kivettem személy szerint is a részem abból a feladatból; az első látvány sokkoló volt. Október negyedikén történt meg a katasztrófa, este már a vegyivédelmi zászlóalj kijelölt alakulata Devecser és Kolontár térségében megkezdte a mentesítési feladat végrehajtását. Egy erősen lúgos folyadék, „zagy”, az alumíniumgyártás mellékterméke zúdult rá a házakra. Decemberig ott voltak a vegyivédelmi katonák. Felszerelést, autókat mentesítettünk, több száz gépkocsit, de még lapátot és postásbiciklit is fertőtlenítettünk. Amikor mi, katonák megjelentünk, láttuk, hogy megnyugodott mindenki, elhitték, hogy majd egyszer minden megint jó lesz. Jó lett, de milyen áron…? Sajnos, amikor mi a sajtóba kerülünk, akkor baj van. Mint most is.