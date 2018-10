Ha a lámpa éppen piros, menekülni bizony tilos

Mint arról már beszámoltunk, akciófilmbe illő autós üldözés volt Fehérváron még tavasszal. Az ügy kivizsgálása folyamatban van, így csak annyi biztos, hogy egy furgon és egy személy­autó közösen vegzáltak egy autóst a Palotai úton. Akarva-­akaratlanul is felvetődik az emberben a kérdés: mit tennénk, ha ilyen helyzetbe kerülnénk? A rendőrségi állásfoglalás szerint nem véthetünk a közlekedési szabályok ellen.

Minél több és jobbnak hitt szabályt, törvényt és rendeletet hoznak a jogalkotók, annál nehezebb a munkájuk a rend­őröknek, akiknek ezt be kell tartatniuk. Ha már amerikai példával kezdtük, ne feledjük, hogy ott a seriffnek nem kell a szőnyeg szélén állnia vagy a bíróság folyosóján ülnie, mert nem volt elég illedelmes az elkövetővel szemben.

A legjobb, ha telefonálunk. A szám: 112

A jogos védelmi helyzetet akartuk idecitálni, de a rendőrség szerint nem vonatkoztatható egy olyan helyzetre, ahol autóval üldözik az embert. Ha a törvény betűjéhez ragaszkodunk, elvileg tehát türelmesen kellene várnunk, amíg leszorítanak az útról, vagy kiszállnak, és vagy a kocsi szélvédőjét, vagy az orrunkat törik be, ugyanis ha az „üldöztetés” alatt áthajtunk a záróvonalon, vagy nem veszünk figyelembe egy piros lámpát, már akkor büntethető a védekező sofőr is. A megengedett sebesség túllépése pedig elengedhetetlen, hiszen anélkül esélytelen lenne egy menekülés.

A büntető törvénykönyv 2012-es törvényének 22. paragrafusa szerint „nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját, illetve más vagy mások személye, javai vagy a közérdek ellen intézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges”. Ahogy mindig, úgy most is értelmezés kérdése, de azt gondolnánk, hogy ha fenyegetve érezzük a személyünket és a javaink közé sorolható autónk épségét, akkor menekülhetünk, ahogy csak tudunk, mert az egy igazi elhárítás. Ki is szállhatunk a kocsiból, és az arányosság elvét megtartva megküzdhetünk a támadónkkal, de az már nem elhárítás, hanem bizonytalan kimenetelű verekedés. A rendőrségi állásfoglalás szerint a fenyegetett telefonáljon. A szám: 112.