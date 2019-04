Gyűjtés indul a Srí Lanka-i árván maradt gyermekeknek

Érthetetlen, felfoghatatlan és elfogadhatatlan a Srí Lankán az elmúlt napokban elkövetett terrorakciók sorozata, melyben több száz ember veszítette életét, illetve rengetegen megsérültek.

A Baptista Szeretetszolgálat a 2004. december 24-én történt valaha volt egyik legsúlyosabb természeti katasztrófa után nyújtott először segítséget a szigetország lakóinak. A magyar adományozóknak köszönhetően 2005-ben felépült Colombo városában a magyar árvaház, amely száz árván maradt gyermek elhelyezéséről gondoskodott, illetve oktatási központ épült Kahawa településen, ahol a szökőár miatt árván maradt gyermekeket fogadtak be nevelőszülők. A Fe­jér Megyei Hírlap három másik megyei napilappal összefogva abban az időben akciót indított, a lapok eladásának egynapi bevételét ajánlotta fel.

A Baptista Szeretetszolgálat felajánl 1 millió forintos támogatást, amit mielőbb a helyszínre juttat, illetve megvizsgálja a lehetőségét, hogy amennyiben szükséges, intézményi ellátást nyújtson az áldozatul esett családok gyermekeinek. Ezzel egy időben gyűjtést indít a szüleiket elvesztő gyermekek javára. Az UniCredit Bank 10918001-00000061-69770006 számlaszámára lehet utalni, „Srí Lanka húsvét” megjelöléssel. Azt, hogy most, az újabb katasztrófa idején egy korábban felépült gyermekotthon támogatását is fel tudjuk ajánlani, részben olvasóink korábbi segítségének is köszönhető.

