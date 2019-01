Gyertyalángok lobbantak fel az Országalmánál

A helyi Fidelitas szervezésében gyertyagyújtásra került sor vasárnap este az Országalmánál. Az akció az egyre növekvő üldöztetésre kívánta felhívni a figyelmet.

– Székesfehérvár a keresztény Magyarország fontos része, központja, ahol a felekezetek és egyházak békés együttélésének és együttműködésének példáit látjuk nap mint nap – mondta tegnap este beszédében a Fidelitas gyertyagyújtást szervező helyi szervezetének elnöke, Kozári Kristóf, aki köszönetet mondott mind­azon felekezeteknek, akik, mint fogalmazott: otthonunkban, városunkban velünk és értünk dolgoznak.

Így folytatta: – Azért vagyunk itt, hogy megmutassuk: kulturáltan és békésen is ki lehet állni egy számunkra fontos ügyért. Ne engedjük, hogy a rombolás erői felülkerekedjenek az építés erőin. Ne engedjük, hogy a tagadás legyőzze az állítást. – Kozári Kristóf mondataival csatlakozni kívánt Cser-Palkovics András pár nappal korábbi szavaihoz is, amikor kijelentette: – fontos, hogy ne csak advent idején gondoljunk azokra, akik segítségre, támogatásra szorulnak. Mint ismeretes, globálisan a legnagyobb veszélynek kitett vallási felekezet az utóbbi idők felmérései alapján a keresztény avagy keresztyén közösség, amelynek tagjait számos földrészen érik folyamatosan attrocitások – és az erőszakos cselekmények halálos áldozatainak száma is évről évre növekszik.

