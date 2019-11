Gyermekvédelmi napok lesznek Fejér megyében

30 éve, 1989. november 20-án írták alá a gyermekek jogairól szóló egyezményt New Yorkban, amelyet Magyarországon 1991-ben hirdettek ki. A gyermekvédelmi napok programsorozatát minden évben ehhez a dátumhoz igazítja a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat.

A szakmai rendezvénysorozat hosszú múltra tekint vissza, és ahogy azt már megszokhatták a megye gyermekvédelmében dolgozók, illetve a támogatók és az ellátottak, az egy hét alatt – idén november 18–22. között – számos programmal várják őket. Ezek között lesznek kifejezetten gyermekeknek szóló versenyek, szakembereknek és nevelőszülőknek szóló szakmai előadások, de ilyenkor szokták megköszönni a támogatóknak is a segítségüket, valamint átadni az Elfogadás díját is az arra érdemes nevelőszülőknek. Ahogy arról Deresné Tanárki Mária intézményvezető beszélt, az elmúlt három évtizedben óriási változások mentek végbe Fejér megyében a gyermekellátás rendszerében, és sokat lépett előre a társadalom az állami gondozásban részesülő fiatalok el- és befogadása terén is, bár ezzel kapcsolatban van még hová fejlődni.

Többek között ebben is segít az a nyílt nap, amelyet november 22-én tartanak a gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben Dégen, Előszálláson, Lepsényben, Martonvásáron, Mezőfalván, Sárbogárdon, Székesfehérváron, valamint Velencén. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a lakásotthonok életébe, és megismerkedhetnek a szakszolgálat sokszínű feladataival. Egyébiránt a hét további programjai, így a gyermekek, a nevelőszülők, illetve a támogatók napja, valamint a szakmai nap elsősorban azoknak szól, akik tevékenyen is részt vállalnak a szakszolgálat feladataiban, a mindennapok megszervezésében és lebonyolításában.