Gyermekhorgászok tábora zajlik Pázmándon

„Azért dobom vissza, hogy megint kifoghassam.” Ez a hitvallása a pázmándi horgász tábornak, amelyen több mint száz gyermek vesz részt.

Ennél jobb időzítést el sem lehetett volna képzelni a héten tartott pázmándi horgásztáborban. A riporter éppen begördült biciklijével a kis horgászok közé, amikor a levegőbe hasított a felkiáltás: János, gyere, nagy halat fogtam!

Simon János azonnal rápattant a biciklijére – a tábor ugyanis elég nagy, és perceken belül el is készült a csoportkép a csaknem 1 kilogramos ponttyal és a táborozókkal. A fotó emlékkép maradt, a hal ezúttal megúszta, mert Eszter azonnal vissza is dobta Tóth Balázs tavába. Tóth Balázs, aki pázmándi születésű, adta idén is használatba a tavát a fiataloknak, minden infrastruktúrával együtt.

A tábort a helyi önkormányzat szervezi, de Simon János az, aki az egészet összefogja, készíti a logisztikai tervet, beszerzi az anyagokat. Így lehet, hogy a két horgásztáborba 104 gyermek kap – 7-13 év közöttiek – nagy élményt. Gárdonyról, Fehérvárról, Budapestről, Érdről érkeznek ide a fiatalok, de van aki Kiskunmajsáról utazott idáig.

– Az eddigi nagy fogásunk egy Amur hal volt, amit hétfőn fogtunk – meséli János, – 5,45 kilóval. Vissza is dobtuk azonnal. Szerdán ugyanezt fogta ki egy másik társunk, ekkorra már 10 dekát hízott, 5.53 kiló lett. Ismét visszadobtuk, de harmadszorra már nem akadt horogra. Szabályunk, hogy minden halat dobunk vissza, de az inváziósakat nem. Ezek megeszik a pontyikrákat, káros az ököszisztémára. Mindenkinek van külön engedélye – folytatja Simon- a „Velence 2005” horgászegyesülettől, akik egyébként támogatják a tábor jó sorsát, a velencei Fogas horgászbolttal.

A tábor, Pázmánd két lakójától, – szintén nagy horgászkedvelőktől, – is kapott több kilónyi kukoricát ajándékba, Erzsi néni több palacsintával segítette a munkát.

A tábor munkáját 10-12 diákmunkás is segíti, ők is foglalkoznak a gyermekekkel, hiszen a félszáz résztvevő több felnőttet kíván. Fodor Petra azokkal a kisebb gyermekekkel foglakozik, akik kissé ”elfáradtak” a délelőtti horgászásban, nekik kreatív kézimunka foglakozást tart.

– Horgászorsó, olló, kulcstartó, láda, merítőháló lesznek a heti horgászverseny díjai – folytatja a tábort vezető Simon János. Ezen a héten ez a tábor véget ér, de a következőkben kezdődik a második. Jómagam azért lettem horgász, mert lányom Eszter azt kérte egyszer, hogy ne médiatábort vezessek, hanem azt, amit ő is kedvel, a horgászatot. Neki is kedveztem…