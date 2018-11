Gyengébb? Nem! Női borászok mutatkoztak be Székesfehérváron

Huszonegy borászat az ország minden tájáról, egy tokaji pálinkaház és egy fehérvári sörfőző – ezek termékeit ízlelhették meg szombaton az érdeklődők az István terembe szervezett sétáló kóstolón. És hogy mi ebben a különleges? Az, hogy ezúttal kifejezetten a nők mutatkoztak be a közönségnek.

Tavaly jelent meg a Gyengébb? Nem! című interjúkötet Szabó Edit tollából, amelyben 26 női borász, pincetulajdonos, szőlész és birtokigazgató mesél az életéről, munkájáról. Mindannyian olyan terepen mozognak, amely korábban csak a férfiak világa volt. Ez a könyv – amelyben nem mellesleg szerepel 52 étel és 52 bor is – adta az apropóját a szombati kóstolónak, amelyet első alkalommal rendeztek meg ebben a formában. Nők korábban is szerezhettek borászdiplomát Magyarországon, csak borászként nem tudtak elhelyezkedni. Ma már jobb a helyzet, de többségük azt mondja, a borászszakmában ma is igaz, hogy nőként keményebben kell dolgozni és többet kell letenni ahhoz, hogy ugyanazt az elismertséget megkapják, mint férfi társaik.

Aki részt vett a szombati kóstolón, tapasztalhatta, hogy nincs különbség a női és a férfi borászok borai között. Ami meghatározó, az a bor készítőjének az érintése, más szóval a borász habitusa. Egy határozott egyéniségű női borász is tud erős, maszkulin bort készíteni, míg egy ábrándosabb lelkületű férfi kolléga keze alól is kerülhet ki könnyed nedű. Nos, szombaton lehetett kóstolni ebből is, abból is, de a habzóborokat kedvelők sem csalódtak.