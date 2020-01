Gozsdu ihlette művel nyert Nagy-Rakita Melinda

Az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2019-ben emlékévet hirdetett a városhoz kötődő Gozsdu Elek író kettős évfordulója alkalmából. Volt irodalmi pályázat is, ennek nyertesét mutatjuk be alább.

Gozsdu Elek író Ercsiben született 1849-ben, s Temesváron hunyt el 1919-ben. A dátumokból következtethető a kettős jubileum: az író születésének 170., halálának 100. évfordulójára emlékeztek a szülőhelyen.

A Gozsdu-emlékévben több program várta az irodalombarátokat, s volt olyan esemény, felhívás is, amely a településen túliakat is elérte. Az irodalmi pályázatra például nem csupán ercsiek jelentkeztek. Nagy-Rakita Melinda, aki végül első helyezést ért el, százhalombattai. A város közel van Ercsihez, a lakók közül sokan ismerik egymást, s Melinda járt már korábban néhányszor a könyvtár által szervezett irodalmi körbe – mesélte. Itt évfordulók kapcsán ismerkedtek írókkal, akiknek művei mellett egyéb tematikus, például évszakokhoz kötődő írásokat olvastak föl, illetve a szerzők saját írásaikat is megosztották egymással. Miután tudomást szerzett a Gozsdu-pályázatról, szívesen állt neki írni, mert megihlették az író művei. Szereti a bennük olvasható, részletes tájleírásokat, s azt, hogy emellett a történet is nagyon jelen van, átélhető. Az író szövegei adták az inspirációt saját művéhez, amelyet Mindenkinek a maga keresztje címmel adott le. Sikeres szereplését a szervezők a díj mellett irodalmi esttel is honorálták, ahol Melinda volt a vendég.

A nyugdíjas Melinda jó ideje foglalkozik szépírással. Korábban munkakörében is sokat kellett írnia, de azok egészen más jellegű szövegek voltak. A szépirodalmi jellegű írások megjelentetéséhez az inspirációt egy kétnapos tréningen kapta, amely nagyon hasznos volt. Ott derült ki számára, hogy könnyen ír, mások pedig szeretik hallgatni a történeteit. Van egy internetes újság (Minerva Capitoliuma) is, amelynek felületén megjelentek a szövegei. Idővel csatlakozott az érdi Poly-Art közösséghez, amelynek szintén van írócsoportja, amely egy nagyon kreatív társaság. Újságjuk – benne a körhöz tartozó költők és írók műveivel – negyedévente jelenik meg, az év végi Poly-Art-antológiákban pedig az év legjobb írásai szerepelnek. Melinda művei rendre ott vannak mindkettőben.

Továbbá rendszeresen készít interjúkat a Százhalom című helyi lapba, valamint úti élménybeszámolókat is közöl az utazásairól. A próza mellett ír verseket, sőt a science fic­tion műfaj sem idegen tőle. Úgy tűnik, első önálló kötete is a fantasztikum jegyében született írásokból áll majd össze, és 2020-ban jelenik meg a Poly-Art közösség közreműködésével. Melinda korábban is szerepelt már sikeresen pályázaton: első 1. helyezését a Fővárosi Állatkert évfordulójára írt meséjével szerezte, ez különösen emlékezetes a számára.

A Gozsdu-pályázat kapcsán nyert díjra igen büszke, e siker is motiválja a további munkában.