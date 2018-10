Góversenyt rendeznek a királyok városában

Az Origó Sportegyesület és a Köfém Művelődési Ház szombaton 10 órától rendezi meg a Királyok Kupája elnevezésű góversenyt Székesfehérváron.

A kilencvenes évek végén és a kétezres évek elején számos góversenynek adott ott­hont a város. Ekkoriban még klub is működött a kínai társasjáték rajongói számára, s az ország legaktívabb vidéki góélete is a művelődési házban volt. Utoljára 2011-ben rendeztek itt versenyt, akkor a Magyar Kupa helyszíne volt Fehérvár. A város góéletét szeretnék újra felpezsdíteni, ennek egyik eszköze lenne a Királyok Kupája is, amelynek mottója: „Góverseny a Királyok Városában.” Terveik között szerepel a heti góklub újra­indítása is.

