Virtuális szalaggal kedveskedett tanulóinak a Gorsium

A koronavírus-járvány akárcsak tavaly, idén is meggátolja a szalagavatók és ballagások megrendezését. Vannak azonban olyan intézmények, ahol próbálnak különleges módszerekkel kedveskedni diákjaiknak a tanárok. Egyik ilyen a Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum.

– Ugyan a végzőseink kapnak valódi szalagokat is, a pandémia miatt szalagavató ünnepségre nem kerülhetett sor. Mind a szülők, mind az iskola szerette volna, ha a diákok nem maradnak ki a ballagás évének különlegességéből, emiatt mindenképp szerettünk volna valami emlékezetes, úgymond kézzelfogható dolgot létrehozni, mégha ez digitális formában is valósult meg. Arra gondoltam, hogy egy profilképükön megjelenő virtuális szalag lehetne a megoldás, hiszen a gyerekek nem nagyon utaznak sehova mostanában, így nem sokan láthatják a kabátjaikra, ingjeikre kitűzött szalagot, ellenben a közösségi felületeken mind jelen vannak. Noémi húzóerő volt a projekt megvalósításában, felajánlotta, hogy összefogja ezt a tervet – mesélte portálunknak Handl Szabolcs igazgató, akitől a virtuális szalagok dizájnere, Mounier Noémi pedagógus vette át a szót.

– Közösségösszetartó ereje van ennek a virtuális szalagnak, és úgy vélem, ma már teljesen megszokott dolog, hogy a különböző platformokon mutatjuk meg, hogy hová is tartozunk. Iskolánkban nagyon fontos a családcentrikusság, ezt hivatott jelképezni a Fehér József főigazgató úr által intézményünk szlogenjeként választott „Stresszmentes környezet, családias légkör” mondat is. A gyerekek az utóbbi időben nem tudtak személyesen találkozni, így a kapcsolattartás is nehezebbé vált. Célunk volt, hogy minden olyan dolgot, amivel a közösség erejét tudjuk fokozni, kiaknázzuk, megmutassuk a diákoknak, hogy a virtuális térben is ugyanolyan fontosak, mint személyesen. Maga az ötlet hirtelen jött, hétfő estére készült el a grafika, a gyerekek számára is teljes meglepetés volt. Ma már 34-en használják ezt a profilkeretet.

– Ez az érettségiző diákok 50%-a, ami nagyon erős kezdés, de bízom benne, hogy hamarosan a többiek is csatlakoznak majd. Sőt, a pedagógusok és szülők is használják már! Jómagam is osztályfőnök vagyok, így az én profilomon is ott látható a szalag – vette vissza a szót az igazgató.

Digitalizálni a valóst

Mounier Noémi elmondta, az intézmény új arculata színinformációval is bír, minden egyes szaknak saját színe van a könnyebb eligazodás miatt. Ezeket használta fel a profilkeretek elkészítésénél is. Lefotózta a valódi szalagot, majd ezt digitalizálta és a tanszakok színeinek megfelelően hozta létre a keretet nagyjából 2-3 óra alatt.

Itt még nincs vége!

Handl Szabolcs úgy véli, mindenképpen várható folytatás a jövőben, akkor már jobban szeretnék bevonni a gyerekeket is a grafikák tervezésébe. Ez a diákönkormányzat feladata lesz. Sok tervük van azzal kapcsolatosan, hogy milyen eseményekre lehetne készíteni újabb és újabb dizájnokat, melyek közt a gólyatábor, a halloween vagy akár a karácsony is szóba jöhet. Persze túlzásba sem szeretnének esni, nagyjából tanévente 4-5 alkalommal kerülhetne sor profilképfrissítésre.