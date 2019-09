Görög fesztivál és esküvő volt Velencén

Mintegy kétszázan jöttek össze az első alkalommal meghirdetett görög fesztiválon.

A Velencei-tavi Speciális Kutató-mentők Alapítvány és a beloianniszi Magyarok-Görögök Baráti Társasága szervezésében meghirdetett rendezvényt hagyományteremtő, no és adománygyűjtő szándék hozta létre. Első alkalommal – stílszerűen – görög lagzi köré szerveződött a fesztivál, amely a tervek szerint vasárnap délután 3-ig tartott volna. Ezzel szemben a szervezők már szombaton este arról adtak hírt, hogy a rendezvény bezárta kapuit. Noha egy frissen induló nemzetiségi fesztivál esetében a kétszáz résztvevő semmiképp nem nevezhető kevésnek, a szervezők az előzetes visszajelzések alapján lényegesen nagyobb részvétellel számoltak. Így a jótékony célú gyűjtésből sem lett semmi – valamennyike ráfizetésen, és az azzal járó tanulságokon kívül. Sokaktól az lett volna a támogatás, ha inkább nem ígérnek semmit – volt kiolvasható Balogh Lajosnak, a Velencei-tavi Speciális Kutató-mentők Alapítvány kapitányának szeméből.

De Papp-Lukács Jolán a Magyarok-Görögök Baráti Társasága vezetője is megerősítette: a beloiannisziak az utolsó napig is biztosra ígérték magukat. Sőt: kevesellték az önkormányzat által biztosított egyetlen különbuszt. A baráti társaság kijárt még egyet a támogatóknál – ám végül a buszok szinte üresen tették meg az utat a velencei Drótszamár Kemping területéig, ahol a fesztivált megrendezték. A szabadegyházai vendéglátósról, Tóth Györgyről azonban a szervezők elismerően szóltak, aki száz adag finom, házias gulyást adományozott a rendezvénynek. Persze, a kapitalizmus logikájának megfelelően ebből is támadtak bonyodalmak a kempingben, ahol a helyi érdekeltségű vendéglátósok már nem nézték olyan jó szemmel az adományt.

A speciális kutató-mentők kosárhordágyára, a veszteségek kiegyenlítése után, tovább kell gyűjteni, ugyanakkor az biztos, hogy a fesztiválra beígért görög lagzi házasulandói igazi meghitt, görög esküvővel ajándékozták meg a résztvevőket. Kettejük meghitt ünneplése őszinte ragyogásba vonta az érdekek mentén alakított rendezvény meglehetősen emberi arculatát. Ritkán tapasztalni, hogy a házasságkötés során a pár – különösen az ortodox rítus gazdagságát figyelembe véve – az ünnepi formaságokat olyan személyes átéléssel tegye elevenné, mint szombaton, kevéssel dél előtt Sztázi és Norbi. A ceremóniát Katona László Prodromosz vezette, aki ortodox papként a felvidékről jár Beloianniszba a görög nemzetiség hitéletének szolgálatára.