Gólyatöcs és evezők – Véget ért az első Velencei-tavi tábor

Véget ért az általános iskolásoknak szervezett első napközi tábori hét a tóparton, amelyet ebben a formában idén először szerveztek meg.

A Velencei-tó és környéke élővilágát felfedező kalandtábor egyhetes turnusai az Expedíció – Velencei-tó Egyesület és a VADEX Zrt. összefogásával valósulnak meg, a programkínálatban pedig sárkányhajózás, kenutúra, hajókirándulás és arborétumlátogatás is szerepel.

Pénteken épp ez utóbbi programba sikerült kis időre becsatlakoznunk. Kevéssel fél tíz után a Szúnyog-szigetnél kötött ki a hajó, amellyel a táborban részt vevő gyerekek Agárdról indultak el. Lépteikre a kiszálláskor is a szervezők, Simon György és Pörgye Krisztina ügyeltek, akik a családias hangulatú kalandtábori napok során a gyerekek kísérői és oktatói is egyben. Elmondták: a most véget érő, szünetindító első hét után a további turnusaikra már 30 fő felett van a jelentkezők száma. Emellett a köztes időszakokban is folyamatosan táboroztatják a környékből és távolabbról érkező kicsiket és nagyokat.

Közben a maroknyi csapat a kikötőt elhagyva elindult a tó fölött magasodó dombra. A cél az arborétum volt abban a reményben, hogy apróbb vadakat is sikerül megfigyelni. – A vízitúrázás az erősségünk – szerénykedett menet közben György, aki Krisztinával együtt a gólyatöcs röptétől a bodros szulákon át a teknőcök közeli fészkelőhelyéig mindenben képben volt. Egy zsályatőnél akadt csak kisebb bizonytalanság, hogy útszéli-e, avagy inkább hamvas. A gyerekek figyelmét legalább ennyire lekötötte egy félig elfogyasztott szarvasbogár agancspárja is, amely a megmaradt fejen tovább mozogva hevert az útszélen. Ez alkalmat adott az alacsonyabb szintű idegrendszerek működésének fölemlítésére is. A szervezők elmondták: a szokatlanul esős hét sem hozta zavarba őket, a programokat minden eshetőségre készülve állították össze.