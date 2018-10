Maga az út volt a cél – Elbúcsúztatták Gecse Balázs Gergőt

A gimnázium után indult el hosszú útjára Gecse Balázs Gergő egy saját építésű ökrös szekérrel, hogy azt az utat járhassa, amelyet talán neki szánt az ég. Aztán szeptember 23-án, egy túlságosan napsütéses napon Franciaországban véget ért hosszú vándorlása. Hét végén búcsúztatták.

Kedvelte a cirkuszt, gólyalábas szerepe volt a Tűzmadár társulatban. Aki megismerte, abban azonnal rokonszenvet ébresztett azzal, hogy fiatal kora ellenére bölcsesség és béke sugárzott belőle.

A kezdetek

Ópusztaszerről indulva kezdte meg a teljes évtizedig tartó magyarországi vándorlását, ökreit vezetve, az úttest belső oldalán. Győr-Moson-Sopron megye, majd Tiszakürt volt rövid ideig a szállásterülete. Később sem fordított hátat a cirkusznak, de szívesebben töltötte könyveivel és az őt elkísérő állatokkal az időt. Fafaragással, kések készítésével is foglalkozott útközben. Hideg, téli hónapokat töltött a Kiskunságon négyszáz szürke marhára vigyázva. Nem a pénz, hanem a szeretet motiválta a munkában. Aztán amerre felröppent a kocsirúdról fekete madara, arra fordult a szekér is. Bizakodó tekintetét az akkor már a vállán pihenő madár által megadott irányba fordította, és ment.

Tragikus Franciaország

Eljött 2017 tavasza, és talán a sors, talán megint a fekete madár jelölte ki az utat, de Zalából Szlovéniába, onnan pedig Olaszországon át Franciaország felé kanyargott az út idén tavasszal. Augusztus végén francia területre ért, az Isere folyó forrásvidékén haladt az egyszemélyes karaván, Lyontól délkeletre, ahol egy autós nem vette észre őt a vakító napsütésben az ökrös szekér terelővonal felőli oldalán, és elütötte. A sofőr a kilencvenes években született, és nem a kilencvenes éveiben járt, mint arról korábban cikkeztek egy fordítási hiba miatt.

Balázs, barátainak Bo nem mehetett tovább. Az volt számára a fontos, hogy mindig úton lehessen. Szülei is sokat aggódtak érte, de Bürök és Borsó, a két szürke marha, valamint Picike és Szurabi, a két borzderes mellette volt, vigyázott rá, ahogy ő is rájuk. Most a nagy szarvúak és Titkár, a kutya nélküle térnek haza.

Négy kilométert tett meg óránként, ha éppen meg nem állt, de gyakran megállt, nem sietett. Az volt a feladata, hogy minél több embert feltöltsön mosollyal, békével és nyugalommal.

Búcsú Gecse Balázs Gergőtől

Gergőt, a nagy mesemondót most hétvégén temették. A szertartáson nagyon sok ismerős és ismeretlen vett részt. Volt, aki meghajolt a gyászoló szülők előtt, mert megérintette őket Gecse Balázs Gergő szelleme. Bizonyára ők is látták a homlokán a csillagot, ezért érezték, hogy a búcsú pillanatában nekik is itt a helyük a móri temetőben.