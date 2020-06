Gasztró délután volt az Öreghegy lábánál

Kulináris élményekben bővelkedhettek azok, akik kilátogattak a szombati Chardonnéj rendezvényre – köztük voltam jómagam is.

S ha már ott voltam, el is beszélgettem az Etyeki Kúria cégvezetőjével, hiszen alájuk tartozik a Chardonnéj esemény is. – Idén a világjárványra tekintettel sajnos nem tudtuk teljes egészében megtartani a bortúrát, éppen ezért jött az ötlet, hogy semmi baj, csináljunk egy Chardonnéj minit. Ugyan a résztvevők számán nem látszik, de szűkített körben vagyunk jelen, a higiéniai előírásokat figyelembe véve. Ami nem változott, az a bor – továbbra is a Chardonnay az esemény szőlője – kezdett bele Nagy Vince, aki elmondta, hogy ezen a hétvégén kifejezetten azon etyeki borászatokat is meghívták, akik tagjai az Etyek 360 összefogásnak. Ez egy három pincészetet tömörítő összefogás, amelynek célja, hogy a közös munka által garantálja az etyeki borok további fejlődését. Tagjai az Etyeki Kúria, a Hernyák és a Rókusfalvy Birtok.

Nagy hozzátette: abszolút célba ért az üzenet, és úgy tűnik, hogy érdemes ezeket a tematikus hétvégéket megrendeznie a borászatnak – száz feletti létszámmal zárták a tegnapi estét, melyen az összes borászat Chardonnay bora mellett egy ahhoz passzoló degusztációs menüt is fogyaszthattak azok, akik a nagy hőség ellenére kilátogattak. A jövőhéten a Sauvignon Blanc lesz terítéken.