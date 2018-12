Gárdonyi szabadidőparkot adtak át: játékra, sportra fel!

Nagyon várták már a helyiek, hogy átadják azt a nagyszabású játszóteret és sportparkot, amelynek hivatalos átadójára pénteken került sor. A Katlan névre keresztelt központ új távlatokat nyit a szabadtéri kikapcsolódást keresőknek Gárdonyban.

Tóth István polgármester felvezetésével futották körbe a gyerekek a Katlan névre keresztelt szabadidőparkot, annak pénteki hivatalos megnyitóját követően. Ez a fajta „nyitány” itt nem is csoda, tekintve a polgármester testnevelés tanári múltját, aki ruganyos léptekkel tette meg a kört a mínuszok ellenére is.

Sokan fogtak össze

Mint kiderült megnyitóbeszédéből, az utolsó „kapavágásra”, vagyis rendezgetésre még csütörtökön este került sor, így mondhatni, valóban frissen készült beruházásról van szó. Amelynek elkészülte sokaknak köszönhető – nekik név szerint is megköszönte a város vezetője a sok segítséget a megnyitón. A beruházás négy pályázatnak köszönhetően készülhetett el – mondta el később a Fejér Megyei Hírlapnak – , amelyek összesen közel 80 millió forintot jelentettek. Ehhez azonban még körülbelül ugyanennyit tett hozzá a város is.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos, Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke, a Magyar Labdarúgó Szövetség képviselői, a Gárdony Városi Sportklub és még sokan mások közreműködése kellett ahhoz, hogy Gárdonyban, a polgármesteri hivatal mellett létrejöhessen a Katlan névre keresztelt szabadidőpark – hangsúlyozta köszöntőjében Tóth István, Gárdony polgármestere, aki a pénteki avatóünnepségen köszöntötte a jelenlévőket.

„Királydombból” szabadidőpark

– Korábban hosszú ideig nem volt itt hasonló. Az összes sportlétesítmény, tér ugyanis az agárdi parkerdőbe került az elmúlt évtizedekben, a gárdonyi városrész azonban ennek híján volt. Nem beszélve arról, hogy a gárdonyi iskola meglehetősen kicsi teret kapott, a mindennapos testnevelés bevezetésével pedig már végképp nem volt hol megtartani megfelelő színvonalon a foglalkozásokat – mondta el az előzményeket a polgármester, hozzátéve: a gárdonyi iskola közelében, a hivatal mellett találták meg a megfelelő helyet.

– Itt a hetvenes években egy bontás során felhalmozott törmelékből álló, a helyiek által csak „Királydomb”-nak nevezett rész terült el, amely gyakorlatilag egy gazzal benőtt sitthalmaz volt. Tavaly megkezdődött a feltárás, s onnantól kezdve már „csak” négy pályázatot kellett megnyerni, végigvinni és felépíteni… Gyönyörű gyöngyszemet adhatunk így most át a gárdonyi családoknak – végül a város vezetője a jövő évi terveket is ecsetelte: a parkkal szemben egy kétszintes öltöző, mellette egy egészségügyi központ épül, valamint három vállalkozás is helyet kap itt.

Tessely Zoltán pedig e szavakkal gratulált az önkormányzatnak: – Azon túl, hogy a pályázatok önerejét biztosította, a belső napelemes világítást és a parkosítást is finanszírozta – majd több támogatót és segítőt kiemelve hangsúlyozta: – Sajnos nem tudunk név szerint köszönetet mondani azoknak a vállalkozásoknak, amelyek felajánlották társasági nyereségadójukat, de köszönjük nekik, hiszen ennek az adókedvezménynek az igénybevételével ők biztosították a forrás hetven százalékát – majd pedig hozzátette:

– A gárdonyihoz hasonló beruházások azért vannak, hogy az egészségünket ne javítani kelljen, hanem hogy azt meg tudjuk őrizni. A központi költségvetésben ezért sportcélú beruházásra 2010-hez képest tízszer annyi forrást, közel 200 milliárd forintot rendeltek – amelyeknek köszönhetően ilyen lehetőségeket tudtunk átadni, mint itt, Gárdonyban a mai napon.

