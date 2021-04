Átadták a megújult gárdonyi konyhát

Hétfőn már a város új konyhája főzi az ebédet az iskolába induló gyerekeknek Gárdonyban. Közel 180 millió forintos költséggel valósulhatott meg a beruházás, amelyet pénteken adtak át a közösségnek.

A hét első napján az első menü a város vadonatúj konyhájában húsleves lesz mákos tésztával – árulta el a Fejér Megyei Hírlapnak Vida Csongor, a 180 millió forintból megvalósult gárdonyi konyha séfje, hangsúlyozva, azért törekedtek ezúttal az egyszerűségre, mert nem lehet előre tudni, hányan élnek a menüztetés lehetőségével az iskolanyitás első napján. A mákos tészta pedig olyan, amiből gyorsan lehet többet készíteni, ha szükség van rá.

Mindenesetre felkészültek a gyerekek fogadására, amit bizonyít az iskolakonyha pénteki hivatalos átadója is. A konyhaépület és a projekt története is meglehetősen viszontagságos, melyről Tóth István polgármester mesélt az átadón. A beruházás példa­értékű, fogalmazott Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke. A költségeket ugyanis fele-fele arányban állta egy pályázat és az önkormányzat.

Megújuló energiák, korszerű épület, igazi alkotások a falakon

Az elismerés hangján szólt a gárdonyi beruházásról pénteken Tessely Zoltán orszá­g­gyűlési képviselő, s elmondta a részleteket is: egyszerre 350 adag étel készülhet az új konyhán, amelynek hatvanfős étkezdéje van. A szemfüles látogató egyébként észreveheti az étkezde hófehér falain a színes alkotásokat is.

Az Igazgyöngy Alapítvány által felkarolt hátrányos helyzetű gyermekek festményeit 2020 nyarán a Velencei-tavi Galéria mutatta be a közönségnek. Ezekből vásárolt a gárdonyi önkormányzat a menza falára. De kanyarodjunk vissza a részletekre: az átadón elhangzott, hogy az iskolakonyha beruházásához 88,76 millió forintot a Területi és településfejlesztési operatív program helyi gazdaságfejlesztési „ablakából” hívott le az önkormányzat, amelyhez a város maga további 90 millió forintot tett.

– Sokat hallunk ma olyan önkormányzatokról, ahol a saját kötelező feladataik ellátásának hiányosságait is azzal indokolják, hogy nagyon nehéz ebben a pandémiás élethelyzetben a költségvetési egyensúly megtalálása, s nincs pénzük arra, hogy olyasmire fordítsanak, ami különben kötelező számukra. Ezzel szemben Gárdonyban itt van a jó példa, hogy 90 millió forintot, ugyanannyit, mint az elnyert összeg, a város hozzá tud tenni egy ilyen beruházáshoz. Ez azt tükrözi számomra, hogy erős lábakon áll a gárdonyi költségvetés, ami minden bizonnyal a felelős gazdálkodásnak köszönhető – fogalmazta meg az országgyűlési képviselő.

Szavaihoz csatlakozott Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke is, aki elmondta: folyamatosan zajlik a pályázatokból táplálkozó beruházások megvalósítása. Kiemelte: példaértékű a település hozzáadott értéke, melynek köszönhetően a gyerekek és az itt dolgozók is méltó körülmények között lehetnek mostantól.

A fejlesztés megújuló energiát, napelemet, korszerű hőszigetelési technikákat használ, sorolta az elnök, és hangsúlyozta a pályázat előkészítésébe és megvalósításába fektetett energiát is. Amely igazán hosszúra sikeredett, tekintve, hogy mindig akadtak újabb megoldandó feladatok, hatósági előírások. Erről már Tóth István polgármester emlékezett meg, de előtte elmesélte az épület történetét is, amely, mint kiderült, a világháború előtt egy kis református iskola volt. Az ingatlant azonban a szocializmusban a tanács elvette az egyháztól, majd kárpótlásuk idején az épületért járó összegből ők is megépíthették a konyhától nem messze az Életfácska központot. Az ingatlan tehát az önkormányzaté maradt, ám egy évtizedig továbbra sem történt vele sok minden. Használók jöttek-mentek, de az állaga egyre csak romlott. A mostani projektnek köszönhetően költözhetett bele új cél és élet, ahogy hamarosan az épület másik felébe is fog: itt egy másik pályázat keretében valósulhat meg a Fókusz családsegítő szolgálat szociális intézménye. Hamarosan ez a beruházás is a végére ér, a tervek szerint júniusra készül el.