Gárdony több pontján is kötelező a szájmaszk

Több területet is érintenek Gárdony polgármesterének szájmaszk használattal kapcsolatos legfrissebb határozatai: valamennyi bölcsőde, óvoda, általános iskola bármely bejáratától számított 50 méteren belül kötelező a szájmaszk használata. Továbbá minden olyan szabadtéri területen, ahol tömegközlekedésre várnak, a parkolókban, a játszótereken a felnőtteknek, illetve a vásárok, piacok területén. Gárdony területén, ahogy mindenhol máshol is, bezárták a kulturális intézményeket, s mindemellett a Katlan sportközpont területét is. Visszavonásig kizárólag a nevelési-, oktatási intézmények által szervezett tanórák keretében látogatható a terület.