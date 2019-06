Gárdony testvérei ismerkednek a hétvégén

Csütörtökön üdvözölték a városban, és vasárnap köszönnek el a gárdonyiak német, osztrák, finn, francia, lengyel, román és észt testtelepülési barátaiktól.

Nagyszabású testvérvárosi találkozó keretében ismerkednek ezen a hétvégén egymással, egymás szervezeti felépítésével, intézményrendszerével, magyarországi segítőjük és koordinátoruk pedig Erdei Péterné, Gárdony alpolgármestere. A találkozó fénypontja a gárdonyi polgármesteri hivatal előtti téren megrendezett ebéd volt, ahol ezúttal a nyelvek bábeli zűrzavarában is volt valami, ami segítette a megértést – az összetartozás érzése.

Ebben szerepet játszott az is, hogy a rendezvényre meghívták az összes gárdonyi szervezetet, egyházat, sport és nyugdíjas klubot is. Az utóbbi tagjai nem mellesleg fantasztikus süteményekkel, palacsintákkal egészítették ki az ízes, fűszeres pörkölt élményét. A 250 főre készített ebéd, azon túl, hogy igazi hungarikum volt, köszönhetően a szarvasmarha alapanyagnak, fontos társadalmi integráció mentén készült – emelte ki az alpolgármester asszony, ugyanis az ötcsillagos étterem séfjének fogyatékos segítői voltak az étel elkészítése során. – Ez az ebéd azonban nem csak a gasztronómiáról szól, azt szerettük volna megmutatni vendégeinknek, hogy milyen az igazi magyar vendégszeretet, ami azért is sikerülhetett olyan jól, mert minden résztvevő magáénak érzi a rendezvényt.