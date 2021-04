Galló Vilmosné Emőke: A közösségért tenni kell

Galló Vilmosné Emőke 13 éve vezeti a Harangvirág Nyugdíjas Klubot. Az idősek számára szervezett klubnapok, kirándulások és más közös alkalmak színes foltjai a klubtagok életének. Emőke tevékenysége elismeréseként márciusban Csákvárért Díjat kapott.

Amikor 2008-ban Tóth Árpádné lemondott az általa 1993-ban alapított nyugdíjasklub vezetéséről, a tagok úgy döntöttek, Emőkét kérik fel, vegye át a vezetői-szervezői feladatokat. Megtiszteltetés volt ez, hiszen Gallóék csak 2005-ben költöztek Csákvárra.

– A férjem ózdi, én budapesti vagyok, a fővárosban ismerkedtünk meg annak idején, és munkából kifolyólag költöztünk Szarvasra, ahol az agrometeorológiai obszervatóriumban dolgoztunk. Harminc év után, már nyugdíjasként jöttünk el, hogy közelebb legyünk a Pesten élő gyerekeinkhez – kezdte a történetet Emőke, aki senkit sem ismert Csákváron azelőtt, ám a település már az első alkalommal megtetszett neki és férjének. A nyugdíjasklubba azért kezdett röviddel a költözésüket követően eljárni, hogy ismerősökre tegyen szert, beilleszkedjen a számára új közösségbe, és megismerje új otthonát. Ma is hálás azért, hogy gyorsan befogadták, nemcsak a klubban, de a településen is, ahol kedvesek, segítőkészek az emberek.

– Mindig úgy gondoltam, ha az ember tagja egy közösségnek, akkor tegyen is érte, ezért már a kezdetektől igyekeztem én is segíteni, és bekapcsolódtam nem csak a programokba, de ha igény volt rá, a szervezésbe, előkészítésbe is – mondta Emőke, akit gyorsan megkedveltek a klubban, és szomszédaival is jó viszonyt alakított ki.

Csákvárt ma már az otthonának tekinti, ahol jól érzi magát, de azért ma is elérzékenyül, amikor a szarvasi évekre gondol. Ennek kapcsán korábbi munkájáról is kérdeztem. Mint megtudtam, Emőke – ezt így mondják – nem diplomás meteorológus. Érettségi után olyan munkahelyet keresett, ahol változatos a munka és a természethez is közel lehet. Arra már nem emlékszik, miért pont az Országos Meteorológiai Szolgálatot választotta, de sikerült bekerülnie. Ott aztán elvégezte az ELTE hároméves meteorológus képzését, ahol még szakdolgozatot is kellett írni, ám diplomát nem adtak a végén. A végzettek viszont kiemelt munkatársak lettek az OMSZ-nél.

Nem hagyhatom ki azt a kérdést sem, hogy általában ő volt-e a társaságok lelke, középpontja? – Mindig úgy gondoltam, a jó közösség nagyon fontos, de azért, hogy a közösség működjön, tenni is kell. Ha munkahelyi közösségről van szó, akkor a munkán kívül is – válaszolta Emőke, majd hozzátette, egy nyugdíjasklub esetében még fontosabb mindez. Az idősek hajlamosak bezárkózni, „beülni egy sarokba” és elmagányosodni. Pedig a testi-lelki egészség egyik fontos eleme az otthonról való kimozdulás, a kapcsolattartás. A klubvezető szerint egy szimpla klubnap – ami gyakorlatilag egy nagy beszélgetés – is hatalmas energiát adhat az embernek.

A Harangvirág Nyugdíjas Klubnak nagyjából 40 tagja van, de az összetétele változik. Az állandó mag mellett vannak lemorzsolódók és olyanok is, akik csak időlegesen „tűnnek el” családi, vagy egészségügyi okok miatt. Emőke büszke rá, hogy vannak tagok Zámolyról, sőt még Ráckevéről is. A programok nagy része állandó – például karácsony, farsang, nőnap, névnapok –, van évente két nagy kirándulásuk, járnak színházba, hangversenyre, és időről időre vendégeket is hívnak, hogy bizonyos témákban tájékoztatást kaphassanak.

Manapság a csákvári nyugdíjasklubban sem a megszokott élet folyik, de nagyon várják, hogy az oltás után kialakuló védettség ismét lehetővé tegye a korábbi életet és folytathassák a régi programokat, amikhez Emőke szerint biztosan jönnek majd újabbak is. – Ha ennek a járványidőszaknak egyszer vége lesz, csinálunk egy hatalmas zenés összejövetelt, ahol mindenki kiadhatja magából az elmúlt időszak feszültségét, keserűségét, és ismét életre kaphat – árulta el a klubvezető.