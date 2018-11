Fűtéspanasz: amikor három évig hideg a konyhai fővezeték

Hét emeleten hideg a fűtéscső a konyhai fővezetéken – állította e hét keddig egy Széchenyi úti társasház lakója. Olvasónk szerint három éve kéri a probléma megoldását. Viszont az átalányt ezután a cső után is fizeti – teszi hozzá.

A Széchenyi út 51. alatt lakó Mundi Józsefné szerkesztőségünknek eljuttatott nyilvános levelében ez áll: „Minden szezonban szinte naponta betelefonálunk, de csak a következő a válasz: »szóljak minden lakónak, hogy nyissa ki a radiátorok szelepeit, küldök valakit, aki légtelenít«. Azonban legtöbbször nem történik semmi. A legjobb, ami történik, annyi, hogy a szerelők szerint »megpörgetik a rendszert«, ez esetben jut némi meleg víz a csőbe, de az két-három óra múlva ismét hideg. Ez a történés a legérdekesebb, mert amikor másnap ismét telefonálok, leordítják a fejemet: tegnap kiküszöbölték a hibát! Kemény mínuszok idején jut némi langyos víz a rendszerbe, de korántsem annyi, mint a többi csőbe. Gondolom, akkor maximumra van járatva a rendszer.”

Néha langyos, ám hamar elmúlik

Olvasónk kedden keresett meg bennünket panaszával, s bizony még aznap este érkeztek hozzájuk a szakemberek. S láss csodát: a cső bemelegedett. Olvasónk azonban nem túl lelkes, állítja, volt már ilyen, nem hiszi, hogy így marad. Érthető, hogy kétségbeesett, hiszen a harmadik szezont kezdik ezzel a problémával. Nem mellesleg – jegyzi meg – a fűtésszámlát öt csővezeték után állítják ki, holott a meleg csak négy csővezetéken érzik.

Ahogy az egy tudatos fogyasztóhoz illik, olvasónk az elmúlt időszakban nem hagyta magát: levelet küldött a fogyasztóvédelemnek, a lakásszövetkezetnek és a Széphőnek is. A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet legfrissebb levele idén október 29-i keltezésű, ebben Farkas Béla ügyvezető arról tájékoztatta a lakót, hogy felveszik a kapcsolatot a szolgáltatóval és újabb teljes körű átvizsgálást szerveznek. Ennek eredménye lehet a keddi esemény? Vagy annak, hogy a lakó továbbment? A levélben ugyanis hozzáteszi: nem munkatársaik tehetetlensége folytán húzódik az ügy, „hanem a lakótársai együttműködésének hiányában”. E mondatrészen felbuzdulva Mundi Józsefné fogta magát, és bizony végigkopogtatta az érintett lakótársak ajtaját. Mindenhol kinyílt előtte az ajtó – átvitt értelemben és a valóságban is, ugyanis kérésére aláírták neki: ők bizony otthon voltak, amikor a szövetkezet előzetesen értesítette őket arról, hogy a fűtési probléma miatt érkeznének. Erről a szövetkezetet is tájékoztatta a panaszos. Ahogy

lapunk is megkereste a szövetkezetet, válaszukra várunk.

A lakásszövetkezet kezében a megoldás

Vári Kovács József ügyvédnek, a Fejér Megyei Békéltető Testület elnökének is felvázoltuk az esetet, aki épp azt javasolta a lakónak, amely vonalon ő maga is elindult: a lakóknak össze kell fogniuk, hogy közös erővel léphessenek fel. Hogy ki ellen? A Széphő Zrt.-t is megkerestük az ügyben, Szauter Ákos vezérigazgató azonnal reagált is.

– A probléma megoldása a lakásszövetkezet kezében van – hangsúlyozta, hozzátéve: – Részünkről a kívánt hőmennyiség „leszállításra” kerül a hőközpontig, ahol a mi szolgáltatási határunk van. A hiba feltehetőleg a ház belső rendszerében van, aminek a gazdája a lakásszövetkezet, így nekik kellene egy alapos kivizsgálást végezni és megtalálni az okokat.

Majd kérdésünkre, hogy mivel az átalány folyamatos fizetése ellenére nem kapják meg a lakók a teljes szolgáltatást, járna-e nekik kártérítés, azt mondta: – Mivel mi a szolgáltatást hiánytalanul és megfelelő minőségben végezzük, ezért nekünk ebben az esetben nincs kártérítési kötelezettségünk.

Az más kérdés, hogy a lakásszövetkezetnek lenne-e. Vári Kovács József ügyvéd azt javasolja: a lakók kérjék a számlakorrekciót, s ha nem orvosolják megfelelően, forduljanak a békéltető testülethez, s ezzel egy­idejűleg készíttessenek szakértői véleményt. Ennek birtokában van esélyük ugyanis hivatalos úton (bíróságnál, békéltető testületnél, fogyasztóvédelmi hatóságnál) eredményt elérni. Amire akkor is jogot formálhatnak, ha véletlenül a fűtéscső továbbra is meleg marad…