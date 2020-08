Futással segítettek Csókakőn

Március 14-re tervezték, ám az események közbeszóltak, így a mostani hétvégéig halasztották a Csókakör Jótékonysági Trailt, amelynek arca Iváncsics Zsolt, a magyar Forrest Gumpnak is nevezett jótékonysági futó volt.

„Eredetileg a kutyatámadásban súlyosan megsérült csókakői kislány, Léna javára gyűjtöttünk volna, ám közben eltelt fél év, az édesanya pedig jelezte, Léna rehabilitációja szerencsére jól halad, így átengedi a lehetőséget másoknak” – mesélte Szabados Melinda csókakői önkéntes, a jótékonysági futás ötletgazdája, szervezője.

Végül úgy döntöttek, hogy azokat az óvodás- és iskoláskorú gyerekeket nevelő helyi családokat támogatják, akiknek jól jön a segítség a tanévkezdéshez. A támogatás összegét utalványok formájában kapják meg az érintettek. A jótékonysági akcióba tárgyi felajánlásokkal a Kello Könyvtárellátó Nonprofi t Kft. is beszállt. A legrövidebb távot, 400 métert, a gyermekek tették meg, emellett előzetes nevezés alapján 2, 7, 14, és 21 kilométeres távokon indulhattak a futók.

A szervezők gondoltak azokra is, akik inkább gyalogolni szeretnek, így kijelöltek egy 7 kilométeres Nordic Walking útvonalat is, amelyet többek között a nyugdíjasokat tömörítő Móri Mocorgók csapata is teljesített. A versenyek sorát pedig a bulifutás zárta, amelyen borral teletöltött bögrével kellett felfutni a várhoz, majd vissza. A győztes az lett, akinek a poharában a legtöbb nedű maradt. Persze azon sem csodálkozott volna senki, ha a futók többsége üres bögrével tér meg, futáshoz ugyanis kissé meleg volt szombaton. De nyilván aznap igazából valóban a részvétel és nem a győzelem volt a fontos.