Fut a Vajda Közösségi Napot szerveztek Bicskén

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája másodszor rendezte meg a Fut a Vajda Közösségi Napját Bicskén.

A közel nyolcvan diák mellett tanárok és külsős érdeklődők is indultak a futáson. Két, helybeli ironman bátorító beszámolójával nyitották a programot, majd szabadtéri zeneszóval, indultak el a futók. A tanulók összesen 318,4 kilométert teljesítettek, tanáraik 50,4 kilométert futottak, tájékoztatott Bottlik Zoltán gimnázium-igazgató. A huszonhat külsős résztvevő 275 kilométert tett meg, köztük tűzoltó-felszereléssel futó tűzoltók is indultak. A maratoni távot a bicskei háziorvos, Kovács Attila, az elmúlt évhez hasonlóan, idén is teljesítette.