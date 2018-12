Füst a szerkesztőségben! – Nálunk gyakorlatoztak a tűzoltók (videó)

Akik hétfőn, kedden vagy szerdán a Fejér Megyei Hírlap szerkesztősége körül sétáltak, füstre, tűzoltóautókra és lánglovagok egész hadára lehettek figyelmesek.

Szerencsére semmi vészhelyzet nem történt, a székesfehérvári hivatásos tűzoltók tartottak gyakorlatokat a Hírlap pincerendszerében. A látványos eseményen a feol.hu kamerája is jelen volt, így most egy rövid összefoglaló kisfilmben tudjuk bemutatni Önöknek, mi is történt pontosan.

