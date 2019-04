Furcsa robbanást hallottak Fejér megye északi településein

Vasárnap 20.30 óra körül érkeztek hozzánk az első információk egy rejtélyes hangrobbanásról Csákberényből.

Néhány perccel ezt követően kiderült: Isztiméren, Móron, Zámolyon, Csókakőn, Pusztavámon, Csóron, Agárdon, Pátkán és Kincsesbányán is hallani lehetett az erős, robbanást idéző hangot. Egy sárkeresztesi lakó úgy érezte, még a föld is megremegett; Iszkaszentgyörgyről pedig arról számoltak be, hogy a ház teteje „mozdult meg”. Székesfehérváron belül Feketehegyen észlelték a hangot, de a Budai úton és a Lövölde utcában élők nagy részét elkerülte ez a „jelenség”.

Hivatalos választ egyelőre nem kaptunk arról, mi okozta a hangot, de többen tudni vélik: az észlelők egy hangrobbanásnak lehettek fültanúi (néhányan fényjelenséget látva szemtanúk is), amelyet egy riasztást kapott Gripen készültségi géppár adott ki.

Vezető képünk illusztráció!