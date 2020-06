Friss információkkal jelentkezett a koronavírus kapcsán Cser-Palkovics András

Péntek délután a közösségi oldalán számolt be a várost érintő legfrissebb információkról Székesfehérvár polgármestere.

„Tisztelt Fehérváriak!

– Üdvözöljük, hogy a kormány az egyeztetéseink nyomán jogszabályba foglalja, hogy a megyei jogú városok és a főváros területén a kormány nem nyilváníthat különleges gazdasági övezetté területeket, azaz a beruházásokból származó iparűzési adóbevétel is marad ezeknél az önkormányzatoknál. Ismételten eredményesnek bizonyult tehát a tárgyalásos út. Köszönöm Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek az együttgondolkodást!

– Reméljük, hogy egy másik, a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos javaslatunk is megvalósulhat valamilyen formában. Igazságosnak és szolidárisnak tartanám, ha a magas adóerőképesség miatti befizetési kötelezettségünket nem az előző évek rekord gazdasági eredményei, hanem az idei év járványhelyzet miatti szerényebb realitása, azaz a jelentősen visszaeső iparűzési adóbevétel alapján fizethetnénk. Ez nagyon jelentős segítség lenne az érintett településeknek, így például kiemelkedő gazdasági központként Székesfehérvárnak (milliárdos nagyságrendben).

– A fenti döntések tehetik lehetővé számunkra, hogy – prioritásként kezelve – idén is kifizethessük a védekezés során kiemelkedő munkát ellátó szociális szakembereink (Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény, Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ, Kríziskezelő Központ, Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon érintett munkatársai) számára – a most fizetendő egyszeri jutalom mellett – a második félévre járó cafeteriát, a fehérvári családok számára a születési támogatásokat, az oltási program új elemeit, de ebből a támogatásból bővíthetnénk a helyi gazdaságvédelmi intézkedéseket (pl. fejlesztések, építményadó-emelés egy évvel történő halasztása) is, segítve ezzel a fehérvári vállalkozásokat és védve a munkavállalókat.

– Köszönjük az Alcoa Alapítvány 25.000 USD összegű támogatását, amellyel a város járványügyi védekezését segítik.

– A tegnapi napon – a veszélyhelyzet fennállása okán a Közgyűlés jogkörében eljárva – kineveztem Nagyné Cseterics Évát a Szivárvány Óvoda, Vértes Mónikát pedig a Felsővárosi Óvoda igazgatójának. Nekik további jó munkát, ahhoz pedig sok erőt és jó egészséget kívánunk!

– A pénteki adatok szerint az önkormányzati fenntartású bölcsődékbe 259, az óvodákba pedig összesen 1424 kisgyermeket vittek ma szüleik.

– A koronavirus.gov.hu oldal hivatalos tájékoztatása alapján Fejér megyében az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma 375 fő. Az aktív betegszám pedig 134 fő, nekik szeretnék ezúton is jobbulást kívánni!

– Székesfehérváron a mai napig összesen 332 személy esetében rendeltek el hatósági házi karantént, amelyben közülük jelenleg 59 fő van. A többi személy esetében ez az intézkedés már megszűnt.

– Az emberi erőforrások minisztere tájékoztatása alapján június 15-étől, hétfőtől valamennyi egészségügyi ellátás korlátozás nélkül elvégezhető a járványellenes készültség fenntartása mellett.

– Az új évadról és az elmaradt előadások pótlásáról is tájékoztatást ad a színházjegyirodája hétfőtől.

– Nagyon fontos, hogy összegezzük az elmúlt három hónap tapasztalatait, és ezekből levonjuk a következtetéseket. „Hogyan tudjuk elképzelni a jövőt a Covid után?” címmel szervez kerekasztal-beszélgetést a Prosperis Alba jövő héten csütörtökön.

– Ma délelőtt a szervezőkkel közös sajtótájékoztatón megerősítettük: 2020. augusztus 19-én Székesfehérváron megrendezésre kerül a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj. Köszönjük a szervezőknek, hogy elfogadták, hogy az Önkormányzat a járványhelyzet következtében jóval kevesebb támogatást tud biztosítani idén a rendezvény megvalósításához.

– A turizmus területén is fokozatosan újraindul az élet, a legtöbb szálloda ismét megnyitott és már érkeznek látogatók városunkba. Az újrainduló belföldi turizmusban Székesfehérvár bekerült az első 10 legkeresettebb célpont közé. Hétfőn délelőtt tartjuk a város új – és a járványidőszak miatt tavasszal be nem mutatott – imázsfilmjének premiervetítését, amely az élettel teli, hangulatos tereket, programjainkat mutatja be röviden.”