175 év történelme elevenedik meg a VOKE-ban

Százhetvenöt esztendő történetét mutatják be a 175 képből álló kiállításon a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtárban.

Ezt ne hagyja ki! A baloldal csak a rossz hírnek tud örülni

Hétfőn nyitották meg a 175 év 175 kép című fotókiállítást, amely a Ganz Holding és ezzel egyetemben a magyar vasúttörténet elmúlt évtizedeit öleli fel. Kulcsár Géza, a MÁV pályavasúti szakértője köszöntőjében felidézte a vállalat, így a vasút villamosításának történetét is. Mint elmondta, a Ganz által gyártott motorvonatok nemcsak Európában kerültek forgalomba, de szolgálatot tettek a tengerentúlon is. A kiállítás képei között rábukkanhatunk olyanra, amelyen egy ilyen hatalmas járművet ráemelnek egy hajóra, mielőtt elindulna első úti célja felé.

A kiállított képek Nehéz György tulajdonát képezik, és ő az, aki össze is állította a fotók tárlatát. Nehéz György elmondta, a Magyar Vasút idén ünnepli 175 éves jubileumát, ennek apropóján hoztak létre egy vándorkiállítást, amely második állomásként érkezett Fehérvárra. Kiemelte, a látogatók a képeken olyan járműveket, eseményeket láthatnak, amelyek fontos szerepet töltöttek be a magyar vasúttörténetben, de feltűnnek olyan közlekedési eszközök is, melyek ma is kiszolgálják az utazóközönséget. Nehéz György emléklappal és apró ajándékkal köszönte meg a kiállítás megvalósítását segítők munkáját. A tárlat nemcsak azoknak lehet érdekes, akiket foglalkoztat a magyar vasút története, annak fejlődése és fontos eseményei, de sokan olyan közlekedési eszközöket is láthatnak, melyekkel még nem találkoztak: szembe jöhet velünk egy sínautóbusz is. A tárlat augusztus 25-ig várja az érdeklődőket, nyitva tartási időben.