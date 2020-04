Fotó- és rajzpályázatot is hirdetett a Muzsikál az Erdő Alapítvány

Fotó-, irodalmi és gyermekrajzpályázatot hirdetett a Muzsikál az Erdő Alapítvány. Szellemiségükhöz illő pályaműveket várnak.

– Kedves Gyerekek! Engedjétek szabadon a fantáziátokat! Rajzoljatok, fessetek, mutassátok meg, hogy Ti milyennek látjátok az erdőt! – olvasható a rajzos kiírásban. – Szeretnénk, ha minél többen felfigyelnétek arra, hogy mekkora érték az erdő, a tiszta környezet – írják.

Az alapítvány tagjai vallják, hogy hosszú távon fenntartható, boldog emberi élet csak úgy képzelhető el, ha az emberek harmóniába kerülnek a természettel. Erre meglátásuk szerint a társadalom, a gazdaság, a környezet, a művészetek, különösen a zene összehangolása által nyílik, nyílhat lehetőség.

Az ovisoknak és az alsós diá­koknak szóló gyermekrajzpályázat technikája szabadon választható, a méret viszont meghatározott: A4-es nagyságú pályaműveket várnak, postai úton, ide: Muzsikál az Erdő Alapítvány, 3200 Gyöngyös, Gólya utca 28. Vagy jó minőségben lefotózva, szkennelve a [email protected] címre elektronikusan. Határidő: április 30.

A díjak között üdülés, könyvj­utalom is van, s persze a legjavát ki is állítják majd. A díjazott alkotások listáját május 17-én teszik föl a muzsi­kalazerdo.hu honlapra.

A fotópályázat mindenki számára nyitott. Digitális képeket várnak, olyanokat, amelyek az erdő és a zene kapcsolatát, a tiszta környezet fontosságát árasztják. A fotókat május 8-ig várják, e-mail: [email protected].

Az irodalmi pályázat is hasonló, várják felnőttek és gyermekek írásait is, a műnem és a műfaj is szabadon választható. Ennek határideje: május 15. A fogadó e-mail-­cím ugyanaz, mint ahova a raj­zokat is várják.