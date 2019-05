Forgalmas út újul meg a Maroshegyen

A lakó- és iparterület közelsége miatt sok autó közlekedik a Vásárhelyi úton, igény tehát van, volt a felújításra.

Az önkormányzat dinamikusan halad a Maroshegyen található utcák felújításával: jelenleg a településrész belső utcái (Temesvári, Szilvamag) újulnak meg, pénteken pedig a Vásárhelyi út legelhasználódottabb szakaszát adták át a munkásembereknek. Ez a Rádió utcai csomóponttól indulva (beleértve a csomópontot is) egészen a logisztikai központba vezető sínpályáig tartó szakaszt jelenti, 200 millió forint értékben – tudtuk meg Brájer Éva alpolgármestertől, Maroshegy önkormányzati képviselőjétől.

A Saára Gyula-program keretében komplex felújítást végeznek itt a szakemberek: az útpályán a kopóréteg mellett több helyen a pályaszerkezetet is cserélik – ez utóbbi az Ikarus iparvágányánál található kockakő burkolatot érinti, amelynek helyébe új aszfaltburkolat lép. Ezenkívül felújítják a járdákat, a hiányzó járdaszakaszokat pótolják, valamint két gyalogos-átkelőhelyet létesítenek, közvilágítással együtt. Az egyiket a Repülő úti buszmegállópárnál, a másikat a Rádió úti vasúti gyalogosátjárónál alakítják ki – számolt be a projekt műszaki tartalmáról Nagy Zsolt, a polgármesteri hivatal közlekedési irodájának vezetője. Azt is elmondta: a kivitelezés az átadással megkezdődik, és félpályás korlátozások mellett jelzőőrös irányítással folytatódik. A munka dandárja a kisebb forgalmú tanítási szünetre esik majd, s gyakorlatilag augusztusban elkészül, tehát a kivitelezőnek 90 napja van, hogy elkészüljön a most bemutatott tervekkel.