Fontosabb feladat a pázmándi oktató, nevelő intézmények fejlesztése

A település – amely sok szempontból saját útját járja – továbbra is azon élhető helyek közé tartozik, ahol az elmúlt évek alatt számos fejlesztés zajlott és a polgármester, aki 2010 óta áll a falu élén ezután is mindent megtesz annak érdekében, hogy a fejlődés töretlen maradjon.

– A 2014-es helyhatósági választásokat követően az volt a célunk, hogy olyan intézményi és kulturális hátteret fejlesszünk Pázmándon, ami vonzóvá és szerethetővé teszi a településünket. Hogy ez jól sikerült, azt a 2 év alatti gyermekek számának megduplázódása is bizonyítja. Ezt részben a kormányzati lépéseknek, rész­ben pedig az általunk végrehajtott fejlesztéseknek tudom be, hiszen a kormányzati intézkedések egy részét a helyi lakosokra kell szabni – kezdte az értékelést Virányiné Reichenbach Mónika polgármester, aki azt is hozzátette: ekkora létszámemelkedésre a­zért az önkormányzatnál sem készültek.

Öt esztendő alatt megduplázódott a két év alattiak száma

Az intézményi fejlesztések ebből kifolyólag né­mi hátrányban vannak, de az óvoda és a bölcsőde bővítésére már megvannak az engedélyes tervek. E szerint az óvodai csoportok számát háromról négyre emelik, illetve 26 kisgyerek ellátására alkalmas két bölcsődei csoportot is létrehoznak az óvoda épületének bővítésével. Az ennek érdekében benyújtott pályázatokon felül saját szakemberek képzését is támogatta az önkormányzat. A gyereklétszám növekedése miatt később majd az iskola helyzetét is át kell gondolni. Az biztos, hogy az új tanévben már a Székesfehérvári Egyházmegye fenntartásban működik az intézmény.

– A fiatalok mellett természetesen a többi pázmándira is gondolunk. Rendbe tettük a temetői utakat és megnöveltük a vízvételi helyek számát. Az ingázók és a középiskolások napi utazásának könnyítésére sikerült három új buszjáratot beilleszteni az eddigiek közé. Szinte az összes, a településen működő civil szervezetet támogatjuk, jelen pillanatban 16 futó pályázatuk van.

De nehéz lenne mindent felsorolni az elmúlt öt évből. Nagy tervünk a faluközpont kialakítása, melyhez három ingatlant is vásároltunk, de hamarosan indul a sportöltöző teljes felújítása is – vázolta a terveket Virányiné, aki azt is elárulta, hogy mindezeket kigazdálkodni csakis úgy lehetett és lehet a jövőben is, hogy mindenre kiterjedően figyelnek arra, hol és hogyan tudnak megtakarítani olyan összegeket, amelyek máshol fejlesztésekre fordíthatók. A fejlesztések, felújítások egy részéből pedig önkéntes munka formájában a lakosság és a helyi vállalkozók is kiveszik a részüket.

Ez hatalmas pozitívum Pázmándon!

– Építhetek én gyönyörű épületeket, csarnokokat, tehetek bármilyen intézkedéseket, de ha nem foglalkozunk az emberek lelkével, és azzal, hogy jól érezzék magukat a saját bőrükben ebben a közösségben, hogy megtalálják benne saját magukat, és a saját, szívesen végzett feladataikat, mit sem ér az egész – zárta Virányiné Reichenbach Mónika.