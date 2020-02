Fontos az áthúzódó beruházások befejezése és a Zöld város program is Enyingen

A következő önkormányzati ciklusban, amint az előző években, a település konstruktív fejlődését tűzte zászlajára a polgármester, aki külön is szólt a Modern kisváros program várható lehetőségeiről. Az egyik legfontosabbnak a felszíni csapadékvíz-elvezetés kezelését tartja.

A mezőföldi kisvárosban Viplak Tibort, a Fidesz–KDNP jelöltjét választották polgármesternek tavaly októberben. A képviselők egyéni listáján Buza Krisztina, Gebula Béla Ákos, Lelkes Ákos, Méreg János, Molnár Gábor, Nyikos István, Pallag Mihály és Regenyei Katalin jutott mandátumhoz.

A főösszegek egyensúlya: elfogadták a város költségvetését

A grémium Buza Krisztinát választotta alpolgármesternek, a pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnöki teendőit Gebula Béla Ákos, a humán bizottságét Regenyei Katalin látja el. Január közepétől, Bodor Katalin személyében új jegyzője van a településnek. Az enyingi térségi társulás elnöki tisztét továbbra is Viplak Tibor tölti be.

– Az enyingiek a folytatásra voksoltak ősszel – fogalmazta meg beszélgetésünk kezdetekor a régi-új városvezető. – A részben megújult képviselő-testületnek maradt tennivalója elég. A város javát szolgálva mindig arra törekszünk, hogy itt, Dél-Fejérben egyre többre és jobbra jussunk, hogy fenntartható és élhető legyen településünk. Ha kis lépésekkel is, de előre haladjunk.

Befejezéséhez közeledik a városháza és szomszédságában a rendőrőrs energetikai felújítása; zajlanak az udvari munkák, köztük a térkövezés. Az előző ciklusból ugyancsak áthúzódó beruházás a balatonbozsoki gyermekjóléti központ építése.

Szükségessé vált a terület áttervezése

A zöld város projekt megvalósításával összeköttetést teremtenek a Batthyány-kastély és a szőlőhegy (Öreghegy) között: a terület fejlesztésével, az átjárhatóság biztosításával, a városkép alakításával és formálásával, valamint a turisztikai vonz­erő fokozásával. Mindezt a 19. századi polgári hagyományok megidézésével, adaptálásával. A pályázat egyes elemei a főtér (Batthyány-kastély környéke), az összekötő autós közterület, a Petőfi park (Cifrakert), az átkötőház és a Cinca völgye fejlesztését tartalmazzák.

Amint Viplak Tibor elmondta: a tó kialakításánál folyó homokot találtak, ezért szükségessé vált a terület áttervezése, a központi résznél pedig folyamatban van a közbeszerzési eljárás kiírása. A rövid távú feladatok körébe tartozik a tanuszoda befejezése és átadása. A Nemzeti Sportközpontok éppen a napokban arról értesítette az önkormányzatot, hogy folytatódnak a munkák. A készültségi szint 80 százalékos. A megtorpanás nem a városon múlt, a beruházás kapcsán az önkormányzat részére előírt dolgokat mind határidőre teljesítették, bíznak a mielőbbi, pozitív végkifejletben.

Szükség lenne a közfoglalkoztatottak munkájára

Folytatódik az enyingi emlékévek sorozata, az idén a Csekonics család kerül fókuszba. Az egyik legnagyobb földbirtok a Bánságban a család zsombolyai uradalma volt, korszerű gazdálkodásával példaként szolgált Nyugat-Európa országai számára is. A család az itt töltött 140 év alatt jelentős épületállományt hozott létre, ezek közül számos értékes épület áll még ma is, melyek tükrei a múltbéli uradalmi gazdálkodásnak, és felidéznek egy letűnt, ma már alig ismert kort. De miért érdekesek a Csekonicsok Enyingen? – vetődhet föl a kérdés. Gróf Csekonics Endre 1895-ben megvásárolta az enyingi uradalmat gróf Draskovich Józseftől, ekkor a gazdálkodás központja még Zsombolya volt, de a trianoni határok létrehozása után a család egyes tagjai és a gazdasági irányítás Enyingre költözött. A család néhány tagja életvitelszerűen is itt élt a kastélyban, sok szállal kötődve Enyinghez. Az idősebbek közül többen személyesen is ismerték gróf Csekonics Sándort és családját. A feladatok sorában a belügyminisztériumi forrás felhasználásával a tervek szerint a Malom sor környékén újítják föl hamarosan az utakat. A közmunkaprogram kapcsán egyik szemük sír, a másik nevet. Ugyanis szükség lenne a közfoglalkoztatottak munkájára, viszont, ha az érintettek vissza tudnak térni a munka világába, annak nem állhatnak az útjába. A szűkülő lehetőségek ellenére mindenképpen folytatják a Fő utca járdáinak térkövezését, az idén a Deák Ferenc utcáig szeretnének eljutni.

– A Batthyány-kastély felújítása régi álmunk; a Vas Gereben utcai óvodára ráfér már a „ráncfelvarrás”, a héjazatcsere lenne a legfontosabb; a munkahelyteremtéshez minden önkormányzati segítséget megadunk a vállalkozóknak – tette hozzá végül Viplak Tibor.