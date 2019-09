Folytatták a pontyok telepítését a Velencei-tónál

Az utóbbi időben a sikerrel végződött kapások számából is ­leolvasható volt.

– A kánikula jegyében telt el az idei nyár 35. hete, napközben közel 35 fokos hőmérsékletekkel. Megjött a keszegek és pontyok étvágya, ezért sokan örülhettek szép fogásoknak – mondta ­Bozai Zsolt, a Magyar Országos Horgász Szövetség dinnyési kirendeltségének halőri csoportvezetője.

A szakember arról is beszámolt, hogy a pontykapások számának megnövekedésében nagyban közrejátszott a hét elején kihelyezett, mintegy 3700 kilogrammnyi, többnyire háromnyaras, kifogható méretű példány telepítése. Amurból is fogtak tekintélyes méretű egyedeket, az egyik legnagyobb hal súlya megközelítette a 15 kilót. Harcsából csak kisebbeket sikerült zsákmányolni, süllőből azonban több nagy testű, 5 kilogrammos példány is horogra akadt. Balint és csukát ugyancsak akasztottak, de egyik faj egyedei sem voltak kiemelkedő méretűek.