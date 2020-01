Folytatják az elődök munkáját: Az új elnököt, Szelle Ákost kérdeztük

A tavalyi választásokat követően átalakult a faluban a Német Nemzetiségi Önkormányzat.

Idén a legnagyobb kihívás a megyei német nemzetiségi nap megrendezése lesz

Vértesbogláron a nemzetiségi önkormányzat összetételében bekövetkezett váltás része annak a fiatalítási stratégiának, amelyet a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata hirdetett meg.

Hogyan került az önkormányzat közelébe?

– Már az előző ciklusban elkezdtek kapacitálni, kapcsolódjak be a nemzetiségi önkormányzat munkájába a faluban, ám akkor még nem éreztem magam készen arra, hogy képviselőként is tevékenykedjek. „Gyakornokként” azonban eljártam az ülésekre, apránként megismertem a munkát, a feladatokat. A felkérés nemcsak nekem szólt, hanem más fiataloknak is. Nusi néniék már évekkel ezelőtt tudatosan elkezdték az utódok felkészítését, kinevelését, és határozott céljuk volt, hogy átadják az irányítást a következő generációnak. Az új testületben háromról öt főre emelkedett a képviselők száma, miután a legutóbbi népszámláláson a korábbinál többen vallották magukat a településen német nemzetiségűnek. Az új testületbe Nágl Tamás, Fábiánné Nágl Brigitta, Major Benjámin és Major Roland került be.

Milyen formában kerül be a fiatalos lendület az önkormányzat munkájába?

– Fontosnak tartom leszögezni, hogy a korábbi képviselő- testület remek és magas színvonalú munkát végzett, ami mérceként szolgál számunkra. Az eddigi programokat szeretnénk továbbvinni, és ezután is a legfontosabb, hogy a nemzetiségi óvodába és iskolába járó gyerekekre koncentráljunk. A jövő ugyanis a jelenünkben van, a gyerekek a zálogai annak, hogy a faluban fennmaradjon a német nyelv és a sváb kultúra. Ennek érdekében például a tollfosztás, a húshagyókedd vagy a Márton-nap ezután is szerepel az éves programunkban, csakúgy, mint a tájházban rendezett német versenyek. Ugyanennek okán támogatjuk a felnőtt és korosztályos nemzetiségi néptánccsoportjainkat. Újdonságként az idén szeretnénk a tájházunknak egy weboldalt készíteni, amelyen akár virtuális séta is tehető az épületben.

Bízunk benne, sikerül még több embernek kedvet csinálni ahhoz, hogy eljöjjön élőben is megnézni a tájházat. Ezenfelül tervezünk egy kétnyelvű kiadványt is Vértesboglárról, amelyben szerepelne például a háború előtti település utcáinak és földterületeinek neve, szó lenne arról, milyen volt egy tipikus sváb ház, és leírnánk a főbb ünnepeket. Az idei év legnagyobb kihívása, hogy május 23-án mi adunk otthont a Fejér megyei német nemzetiségi napnak, ahová legalább annyi vendéget várunk, mint amennyi a falu lakossága. Vallom egyébként, hogy a nyelv, a vallás és a kultúra tart fenn egy nemzetiséget. Ha ebből legalább kettő megvan, arra már lehet építkezni. Ugyanakkor azt is fontosnak tartom, hogy a nemzetiségi képviselők mellett hatalmas feladatuk van azoknak, akik mellettünk állnak és segítenek, támogatnak bennünket. Nélkülük egyetlen programunk sem valósulna meg.

Mit lehet tudni önről magánemberként?

– Tősgyökeres vértesboglári vagyok, duplán német: részben erdélyi szász, részben boglári sváb. Édesanyám Nágl lány, családjában még ma is használják a sváb nyelvet, de igaz ez a szélesebb rokonságra is. Helyben jártam általános iskolába, majd Mórra, a Táncsics-gimnázium nemzetiségi osztályába. Érettségi után a Kodolányi János Főiskolán tanultam német– kommunikáció szakon. Két lányom van, egy 15 és egy 13 éves. Természetesen mind a ketten beszélnek németül.