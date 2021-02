Folytatják a gyűjtést az egy nap alatt elárvult kislánynak

Közel ötmillió forint már összegyűlt az árván maradt hatéves kislány javára, aki egyetlen napon veszítette el szüleit Covid-fertőzés miatt.

Egyetlen napon belül veszítette el mindkét szülőjét Covid-fertőzés miatt az a seregélyesi családi kötődésű gyermek, akit a baptista közösség is felkarolt és támogat helyzete rendeződéséig. Az óvodás kislányt anyai nagyszüleinél helyezték el, akik koruknál fogva egészségügyi gondokkal küzdenek, hálásak minden adományért.

A 46 éves apa után órákkal később felesége is elhunyt

A Pákozdon logisztikai központot létesített Baptista Szeretetszolgálatot a család és a barátok keresték meg, nyújtson hátteret az adományok fogadásához. Az eddig beérkezett adomány értéke közel ötmillió forint, de a gyűjtés tovább folytatódik: a részletekről a szervezet honlapján lehet tájékozódni. Az előzmények: február közepén koronavírusban, Győr-Sopron megyében elhunyt egy 46 éves édesapa és csupán órákkal később 34 éves felesége, így árván maradt 6 éves kislányuk. Az orvosok nem tudták a fiatal házaspár életét megmenteni. Az egyik rokon, Kovács Szilárd így számolt be a történtekről: – Édesanyám nővérének a fia, az én unokatestvérem február elsején lett koronavírusos beteg. Mivel amikor még nem tudott róla, meglátogatta a szüleit, így azok is fertőzöttek lettek és karanténba kerültek. Február 7-én légzési nehézséggel az unokatestvérem kórházba került, négy nappal később követte őt a felesége is. Február 13-án, szombaton reggel az unokatestvérem édesapja is rosszul lett, bevitték ugyanabba a kórházba. A fiatal házaspár egészségi állapota átlagos volt, nem tudok arról, hogy súlyosabb betegségekkel küzdöttek volna.

Kovács Szilárd elmondta, még a nagyapa kórházba kerülésének napján segítettek csomagot vinni neki. Alig értek haza, jött a hír a feleség szüleitől, hogy elhunyt az unokatestvére, s nem sokkal később a felesége is életét veszítette. – Ma hozom el az elhunyt férj édesapját a kórházból, gyógyultnak nyilvánították. Az unokatestvérem édesanyjának a karanténja is véget ért, egészségügyi szempontból már ő is jól van. Így, hogy már nem egyedül lesz otthon, megkezdődhet a tragédia feldolgozása. Házukat az önkéntes tűzoltók térítésmentesen fertőtlenítették.