Folyamatosan fejlődő intézményrendszeren dolgoznak a még élhetőbb Iszkaszentgyörgyért

A falu életében nem hozott különösebb változást az októberi választás, hiszen a polgármester mellett a képviselő-testületben is csak egyetlen tag változott. Gáll Attila polgármester úgy véli, ez számukra komoly visszajelzés arra nézve, jól végezték a munkájukat az elmúlt években. Mindez pedig azt jelenti, hogy a falu az eddigi úton haladhat tovább.

– Befogadótelepülés vagyunk, amelynek a lakosságszáma folyamatosan nő, szívesen látunk mindenkit, aki nálunk kíván letelepedni. Továbbra is azt gondoljuk, hogy még vonzóbb a település, ha a gyönyörű, rendezett környezet mellett megfelelő intézményrendszerrel is bír. Ennek érdekében és persze az itt lakók komfortjának növelésére folyamatosan fejlesztjük intézményeinket. Van egy kitűnően felszerelt, négycsoportos óvodánk, amelynek hamarosan felújítjuk az udvarát is. Erre már az idei évben nyertünk pályázati forrást a Magyar falu programban és ugyancsak ebben a programban pályázunk azért, hogy a tető egy részét is ki tudjuk cserélni – kezdte a polgármester. Az óvoda mellett bölcsőde is indul, terv szerint idén szeptember 1-jén 16 picit tud majd fogadni a kétcsoportos minibölcsőde. Hamarosan hivatalosan is átadásra kerül az új helyre költözött könyvtár és a végéhez közeledik a szociális központ felújítása is. A falu tehát nemcsak a gyermekekre, de az idősekre is gondol. Az idősek nappali ellátójában ellátással és programokkal várják az egyedül maradt vagy rászoruló öregeket. A tanyagondnoki szolgálat pedig az utaztatásukról is gondoskodik.

– Idén végre sikerül megjavítani az önkormányzati hivatal tetejét, ami egy ideje beázik. Ezt követően újból a községháza tetőterében tarthatjuk a házasságkötések polgári szertartását és a testületi üléseket is. Ezeket most a kultúrházban tartjuk. És ha már a kultúránál tartunk, ne felejtsük el megjegyezni: a ház szomszédságában szeretnénk létrehozni egy faluközpontot, ahol helyet kap a helyi piac – erre 50 millió forint támogatást nyertünk –, és persze meg lehet tartani a helyi rendezvényeket, családi eseményeket is – mondta el Gáll Attila, aki különösen büszke Iszkaszentgyörgy külföldi kapcsolataira is, amelyek szintén folyamatosan fejlődnek. Tavaly a helyi általános iskolások Finnországban jártak osztálykiránduláson, de az idei évre is izgalmas tervek vannak. Miután a franciaországi partnerük jelezte, nyertek az Erasmus Plusz pályázaton, amelyen közösen indultak, Nantes-ba és Párizsba készülnek a nyáron.

Szó esett még a Vörösmarty, a belső Kossuth utcák és az Iszkai út járdafelújításáról, temetőfelújításra benyújtandó pályázatról, valamint arról, hogy az IKSZT épületének tetőterében irodahelyiségeket alakítanak ki.

A polgármester zárásként azt is elárulta: víziója, hogy Iszkaszentgyörgy olyan kulturális tér legyen Fehérvár környezetében, mint ahogy Szentendre Budapest mellett.