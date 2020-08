Folyamatosan épül-szépül és megújul Sárkeresztúr – Pályázati forrásból több beruházás is zajlik egyszerre

A község jövője biztató képet mutat: a település vezetése arra törekszik, hogy minden megvalósítható és a fejlődést elősegítő pályázati lehetőséget megragadjon. A nyertes tendereknek köszönhetően jelenleg három nagyon fontos területre koncentrálnak, melyek elősegítik az itt élők életkörülményeinek javulását.

Nagyon elégedett az elmúlt időszak munkálataival és nyertes pályázataival Csutiné Turi Ibolya polgármester, amiből csak profitálhatott a két­ezer-ötszáz lelkes község. Így ezen az úton kívánnak továbbhaladni a közeljövőben is.

– A KLIK-forrásból egy új építésű, modern, 21. századi általános iskola épülhet a faluban. Eddig sajnos szükségtantermekben tanultak a diákok, de a beruházásnak köszönhetően egy nyolc tantermes intézmény építése valósulhat meg a jövőben. A projekt háromlépcsős, több etapból áll. Az első szakasz részeként augusztus 31-ig, tehát a tanév kezdetéig négy új tantermet és egy új tanári szobát adnak át, beleértve az új, korszerű vizesblokkokat is. A munkálatok jelenleg is zajlanak, ha a vírus nem szól közbe, akkor szeptembertől az alsó tagozatosok már birtokukba is vehetik az új otthonukat. Annyit elárulhatok, hogy már most nagyon gyönyörű, minden sárkereszt­úri lakos büszke lehet rá. A következő két év nyári szüneteiben pedig megvalósul a további, két-két tanteremmel történő bővítés. Ez hatalmas dolog számunkra!

Másik örömteli hír, hogy mindeközben a Vidékfejlesztési program keretében 23 millió forintból (hárommillió forint az önkormányzati önrész) az óvoda konyhájának bővítése is lázasan folyik, amely szintén elkészül a tervek szerint az oktatási év kezdetére.

– Nagy erőkkel dolgozik a kivitelező az óvoda konyhájának átalakításán, amire azért volt szükség, mert már nehezen tudta ellátni a feladatát az egyre növekvő igények miatt. A konyha szolgálja ki az óvodásokat, az iskolásokat, a helyi időseket, valamint a szociális étkeztetést is kiemelten kezelik. Ezért volt égető szükség a bővítésre, ami a falak áthelyezésével és a belső terek átrendezésével valósul meg. A kivitelező pontos, precíz, és nagy tapasztalattal rendelkezik, így minden az ütemterv szerint halad. Már alig várjuk, hogy a nyár végén a saját szemünkkel láthassuk a végeredményt.

Mindemellett igazi kurió­zumnak számít, hogy egy ilyen kis településen 190 milliós forrásból hét szociális bérlakás épülhetett. A polgármester elmondta, hogy összesen 32 ember költözhet be ebben a hónapban.

– A lakások egyenként 67 négyzetméteresek, vadonatúj építésűek, tehát korszerűek. Nagyon örülünk, hogy ezt a tendert sikerült megnyernünk, amely tovább javítja a település lakhatási helyzetét. Igyekeztünk ezzel segíteni azokat az embereket, családokat, akik nehéz körülmények között éltek eddig.

Azonban fontos megemlíteni, hogy komoly rostán kellett átesniük a beköltözőknek: elvárás velük szemben a rendszeres jövedelem és tartozásnélküliség igazolása, illetve az eddigi lakókörnyezetükre való igényesség is befolyásoló szempont volt. Maga az építkezés a tavalyi évben valósult meg, idén tavasztól pedig a tereprendezés, közműbekötés, valamint a közfoglalkoztatás keretében a kerítésépítés szerepelt a kiemelt feladatok között. Ez a projekt pedig szintén hatalmas dolog egy ilyen kis község életében.

A nemzeti ünneppel kapcsolatban Csutiné elárulta, hogy idén is megtartják a családi hangulatú lecsófőző versenyüket további közösségi programokkal bővítve, fokozottan ügyelve a járvány miatti előírásokra. Mint mondta, a munka mellett a kikapcsolódást is biztosítani kell, ez az esemény pedig kiváló lehetőséget teremt erre.