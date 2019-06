Folyamatos a fehérvári nyugdíjasok kifizetése a feldolgozás után

A városvezetés korábban bejelentette: a helyi gazdaság jó teljesítményének és az iparűzésiadó-bevételnek köszönhetően egyszeri ötezer forintos támogatást biztosítanak az igénylőknek.

Ahhoz, hogy ezzel a támogatással élhessenek az állampolgárok, néhány feltételnek meg kell felelniük: előírás a székesfehérvári állandó lakóhely, valamint a legalább 65 éves életkor (a kérelem akkor is jogos, ha ezt a kort idén betölti az igénylő).

Az ötlet februárban került a nyilvánosság elé, akkor Cser-Palkovics András polgármester egy sajtótájékoztatón elmondta: a helyi vállalkozóknak, vállalatoknak és Székesfehérvár valamennyi munkavállalójának köszönhetően tavaly rekordösszegű, több mint 20 milliárd forintos helyi adóbevétele volt a városnak. Ezért az önkormányzat idén gondoskodik arról, hogy a kiemelkedő gazdasági teljesítményből minden székesfehérvári részesüljön. Ezek egyike (részint ellenzéki javaslatra) a márciustól igényelhető, 65 év felettieknek szóló egyszeri települési támogatás, melyet május végéig már közel 19 ezren kérelmeztek is.

Az önkormányzat tájékoztatása alapján a polgármesteri hivatal több szervezeti egységének együttműködésében folyamatosan iktatják az adatlapokat, jelenleg már több mint 80 százalékos a feldolgozottság. A döntéseket követően folyamatos az ötezer forintok átutalása, illetve kikézbesítése. Addig is, amíg az igényelt támogatás célba ér, kérik az igénylők türelmét!