Fölépült az új ravatalozó Abán

Mindenszentek és halottak napján a temetőjáró abaiak már megtekinthették az új ravatalozót. Az Igari Antal építészmérnök tervei alapján felépített szakrális hely már készen áll, néhány díszítés, és a sírkert további felújítása van csak hátra.

Kossa Lajos polgármester tájékoztatása szerint a ravatalozó kivitelezői költsége 30 millió forint; önkormányzati forrásból fedezte a város. Mint megtudtuk, bár a temető bejárati kapuinak és pihenőpadjainak elkészítése, az új harang elhelyezése, az utak felújítása és az urnafal elkészítése majd eztán következik, már ebben az évben temetési szertartások helyszíne lesz az új ravatalozó, amelynek felszentelése nevezetes napon, jövő év április 28-án, az isteni irgalmasság vasárnapján lesz. – A legfontosabb az volt, hogy a környezet adottságaihoz igazodjon az új épület – adott bepillantást a tervezés alapjaiba Igari Antal, akitől megtudtuk azt is, hogy első körben még a régi ravatalozó felújítására, illetve bővítésére szólt a megbízatása. Azonban annak tartószerkezete nem volt kellően erős. – Továbbá semmi különösebb építészeti-esztétikai értékkel nem rendelkezett – fogalmazott az építész.

– Igyekeztem hagyományos, azonban kellő esztétikai elemeket is tartalmazó formákat alkalmazni. Ezzel az volt a szándékom, hogy minél többek számára érthető legyen az épület megjelenése, a temetőben jelenlévő mindkét felekezet tagjai elfogadják azt. Véleményem szerint ezt azzal sikerült elérnem, hogy nem alkalmaztam sok díszítő elemet, tagozatot, ugyanakkor a történelmi szerkezeti elemek (a boltívek, a hossztengely közepére helyezett torony, rajta a karcsú, arányos sisak) mégis meghatározó formát adnak az épületnek – folytatta Igari Antal, aki a torony fontosságát külön is kihangsúlyozta:

– Az élőket hívom, a holtakat siratom, a villámokat megtöröm. Eme középkorból származó szöveg latin eredetijét sok harangra felírták. Ez is bizonyítja, hogy ősi szokás szerint a keresztények temetésekor haranggal siratják, búcsúztatják el az elhunytat. Emiatt van szükség a harangra – jelentette ki.

Fontos motívuma az új ravatalozónak a Csuka József Miklós rajza alapján, Kövér György erdélyi fafaragó által elkészített, a bejárat fölött lévő Lélekmadár. – A madár teste kehelyként tartja magában az örök életet, az őrzőket, a lét hármasságát, a mindent átható szeretetet – avatott be az alkotás misztériumába Csuka József Miklós.

Bognár Károly katolikus paptól tudtuk meg, hogy a ravatalozó alapköve a pálos rendtől származik. – A ravatalozó búcsúhely az élők és a holtak számára. Itt találkozik a földi a mennyeivel – osztotta meg velünk gondolatait az atya.