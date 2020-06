Földön heverő lombok, értetlenül álló lakosok Sáregresen

Barbár módon nyesték meg a település egyik utcájának akácos útját – írta egy felháborodott lakos szerkesztőségünknek.

A minap olvasói bejelentést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy Sáregresen az Erkel Ferenc utca elején megcsonkítottak egy akácos sort. Olvasónk elmondta, az utcában élők mindig nagy örömmel sétáltak el a fák mellett, melyek tavasszal kellemes illattal töltötték meg a levegőt, s melyek rengeteg madárnak adtak otthont. Most azonban a lakosok értetlenül állnak: a fákat ugyanis „barbár módon megnyesték, a levágott ágakat pedig a fák mellett hagyták”.

Olvasónk elmondása szerint az akácos a Budapest–Pécs vasútvonal mellett halad el, ahol a múlt héten megjelentek a vasúttársaság dolgozói és vandál módon megritkították a fákat. Hangot ad annak is, természetesen tudja, bizonyos időnként szükséges ritkítást végezni, hogy vihar vagy erős szél esetén ne tegyék tönkre a vasúti pálya villamos vezetékeit – inkább a módszert kifogásolja, s kíváncsi, vajon mik a további tervek, kerülnek-e új fák a területre, hogy újra lehessen élvezni a madárcsicsergés hangját.

Az üggyel kapcsolatban felkerestük a sáregresi polgármestert is, Albertné Tiringer Máriát, aki lapunknak azt nyilatkozta, az önkormányzat előtt is ismeretlenek voltak ezek a munkafolyamatok. Az esettel kapcsolatban panaszt tettek a MÁV felé, akihez a terület tartozik, ők tartják azt rendben.

Kérdéseinkkel felkerestük továbbá a Magyar Államvasutakat is, de sajnos lapzártánkig nem érkezett válasz. Amint ez változik, a fejleményekről természetesen tájékoztatjuk olvasóinkat is.