Fölavatták Martonvásáron a Dr. Grimm Lóránt Egészségházat

Martonvásáron szombaton délelőtt, ünnepélyes keretek között adták át a Dr. Grimm Lóránt Egészségházat.

A 90 millió forintos uniós forrásból és 100 millió forint önerőből, kormányzati támogatással készült beruházásnak köszönhetően új épületszárnyat alakítottak ki az egészségháznál, amely az egykori körzeti főorvos, Grimm Lóránt nevét vette föl.

Az új rész emeletén a védőnők, a földszinten pedig a gyermekorvos és a fogorvos kap helyet. A friss zöld, fehér, szürke színekkel készült épületszárnyban nagy várótermet is kialakítottak, gyermeksarokkal.

A rendelés heteken belül megkezdődhet, addig is, az első épületrészben fogadják a betegeket.

Az átadón Horváth Bálint alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, köztük a Grimm család képviselőit. Szabó Tibor polgármester a beruházás anyagi vonzatai mellett elmondta: az egészségház átalakítása is annak a folyamatnak a része, amelyben tíz év alatt igyekeztek megteremteni a feltételeit annak, hogy a helyiek, a családok biztonságban, nyugalomban élhessenek.

Molnár Krisztián megyei közgyűlési elnök rámutatott, hogy Martonvásár a megye legjobban fejlődő települései közé tartozik.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő végül nem tudott jelen lenni, de üzenetét felolvasták. A politikus személyes hangon emlékezett vissza Grimm Lóránt doktorra, aki nem csupán az ember betegségét, hanem a lelkét is kezelte. Éppen ezért hisz abban, hogy a megújult egészségházban e szellemiségben folyik tovább a munka.

Csiki Zoltán egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere üzenetét tolmácsolta. Ebből kiderült, hogy miniszter szerint ez a beruházás is annak a folyamatnak a része, amelyen belül új egészségkultúrát honosítanak meg Magyarországon.