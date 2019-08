Főként nőket és gyermekeket lőttek tömegsírba röviddel a háború vége előtt

A rossz emlékezet jellemhiba, tartja a régi mondás, amelyet nem árt felidézni a roma holokauszt emléknapján azzal a ténnyel együtt, hogy e napon van mire emlékezniük a Fejér megyeieknek is.

1945. február 14-én a várpalotai Grábler-tónál csendőrök és nyilasok, kis csoportokba rendezve őket, módszeresen, egymás után, válogatás nélkül tömegsírba lőttek 118 cigányt: öreget és gyereket, férfit és várandós nőt. Többségüket Fehérvárról, kisebbik részüket Várpalotáról gyűjtötték be, miután Székesfehérvárt 1945. január 22-én, ha csak két hónapnyi időre is, de visszafoglalták az oroszoktól. A tömegsír mára az azóta több méterrel megemelkedett víz szintje alá került. A holttestek – ha egyáltalán maradt belőlük valami – még ma is a tó mélyén nyugszanak.

A közösségi emlékezet néhány aprósággal még adós

Hogy az 1945 februárjában a várpalotai Grábler-tónál bevégződött bűncselekmények emlékszilánkjai egységes, értelmezhető és továbbadható történetté álltak össze, abban az évtizedek alatt sokaknak volt valamennyi részük. Legutóbb, 2015-ben Harmat Józsefnek egészen jelentős, aki Roma holokauszt a Grábler-tónál címmel vaskos kötetbe rendezte az összegyűjtött és fennmaradt dokumentumokat és visszaemlékezéseket. E sorokat is a szerző segítségével és útmutatásait követve jegyeztük le.

1945. január 22. után Székesfehérváron megjelent a nyilas Nemzeti Számonkérő Szervezet (NSZK) vezetője, Orendy Norbert, akinek 20-25 fős különítménye a Várpalota melletti Pétfürdőn állomásozott. Az NSZK fegyveresei Orendytől azt a parancsot kapták, hogy Székesfehérváron vizsgálják ki a szovjet hatóságokkal együttműködő személyek ügyeit. Ennek során több baloldali személyt kivégeztek, egyiküket, Koch Lászlót, a város tisztiorvosát elrettentésül nyilvánosan, a város főterén. Kerekes Lajost, a város polgármesterét és Shvoy Lajos megyés püspököt, akik a szovjet megszállás idején hivatástudatból nem hagyták el a várost, Várpalotára internálták.

Hamarosan a cigányok is szóba kerültek, ugyanis az volt a vélekedés, hogy a cigányok vezették nyomra a városi lányok és asszonyok után kajtató oroszokat a megszállás idején. Február első napjaiban a péti NSZK-különítmény csendőrei megjelentek a mai Szárcsa út és Sárkeresztúri út által közrefogott egykori székesfehérvári cigány telepen, ahol mintegy 80-90 főt, leginkább nőket és gyerekeket teherautókra pakoltak, majd Várpalotára vitték őket. A hátrahagyott telepet fölégették.

Várpalotán a nyilasház udvarán álló pajtába zárták őket, nyilasok és csendőrök felügyelete mellett. A várpalotai nyilasok fegyveres pártszolgálatának vezetője meglátta a helyzetben a lehetőséget, és elhatározta, hogy „egy füst alatt” összeszedeti a várpalotai cigányokat is. Az így összegyűjtött 118 székesfehérvári és várpalotai cigány közül a férfiakat már február 14-én reggel kivitték a Grábler-tó melletti akácosba – mint mondták nekik: sáncot ásni. Amikor befejezték a gödör ásását, belelőtték őket, majd visszamentek a nőkért és kisgyerekekért. Végül az idősebb asszonyokat és a nagyobb gyermekeket kísérték ki az akácosba, és lőtték őket a többiek után.

A sors úgy akarta, hogy a történtekről később egy gödörbe lőtt, várandós fiatalasszony, Lakatos Angéla személyesen is beszámolhasson. „Amikor megláttuk a gödröt és a körülötte álló csendőröket, elkezdtünk sírni, jajgatni. Amikor a gödörhöz álltunk és beleugrottam, nyolc lövést kaptam. Utánam még három csoportot hoztak, amikor a végére értek, valaki jelentette, hogy »végeztünk, kitartás, éljen Szálasi, bevonulni!« – aztán csönd lett, de kérdezgették egymástól, hogy nincs-e valakinek kézi­gránátja, azt kellene a gödörbe dobni, hogy el ne másszanak. De nem dobtak, hanem karbitlámpával körüljárták a gödröt, és aki még mozgott, arra rálőttek.” Harmat József bő 400 oldalas, gonddal szerkesztett, alapos munkáját forgatva adta magát, hogy a szerzőt személyes motivációjáról is megkérdezzük.

– A célom az volt, hogy a temetetlen holtakról megemlékezzünk – válaszolta kifejtve: a történtek tisztázó föltárása, az emlékezés talán hozzájárulhat ahhoz, hogy többé ilyen ne történhessen.

Megtudtuk, bőven van még kutatnivaló, hiszen az áldozatok közül egyelőre 68 személyt sikerült azonosítani: 43 székesfehérvárit és 25 várpalotait. Név szerint vagy legalább cigány nevükön pedig csupán 26-ot – 12 székesfehérvárit és 14 várpalotait. A többiekről ma csak annyit tudni, hogy valakinek a gyermeke, testvére vagy más rokona volt.

A jövőben az egykori csend­őrök és nyilasok perirataiból új dolgok kerülhetnek elő, de ezek nagyrészt még ma is hozzáférhetetlenek.

A kivégzésben részt vett 11 csendőr és 9 nyilas közül csak 5 csendőrt és 2 nyilast ítéltek el.

Ács Ferenc, aki személyes erőfeszítéseket tett, hogy a kivégzésekre parancsot csikarjon ki feletteseiből, sok más nyilas társához hasonlóan külföldre szökött és örökre eltűnt.

Harmat József szerint elmondható: a Grábler-tónál történt tömeggyilkosság, jellegét tekintve, illeszkedik a megye többi nyilas tisztogatásához, például a lajoskomáromihoz, a szolgaegyházaihoz és a szabadbattyánihoz.

Az oláhcigányok faji alapú megsemmisítésének törekvése a nyilasok visszaszorulásának idején, a vesztésre álló háború egy zavaros időszakában erősödött meg kiváltképp; többnyire egyéni akciók keretében realizálódott, a kollektív bűnösség elvét követve.

Szerzőnk végezetül úgy véli, a közösségi emlékezet néhány aprósággal adósa még a helyi cigányságnak.

Az egykori, fölégetett székesfehérvári cigány telep például megérdemelne egy emlékművet csakúgy, mint egy kis törődést Lakatos Angéla sírja a Sóstói temetőben – persze a rokonsággal egyeztetve.