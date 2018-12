A turisták szeretik Fejért, a keresetek alacsonyabbak

Évről évre kiadja érdekes, statisztikákat tartalmazó kiadványát a Központi Statisztikai Hivatal.

Idén sem tettek másként, az adatbázis a 2018-as év első három negyedévére (január– szeptember) vonatkozóan tartalmaz információkat.

Természetes fogyás

Fejérben az első kilenc hónapban összesen 2781 gyermek jött világra, és 4285 fő hunyt el. A népesség természetes fogyása nagyobb mértékű volt, mint tavaly ugyanebben az időszakban – ráadásul ez a statisztika az országos csökkenő tendenciával is ellentétes. A megye lakónépessége 1504 fővel csökkent, ez a veszteség 7,6 százalékkal (106 fővel) több, mint 2017 első három negyedévében. Azonban a házasságkötések száma emelkedett a tavalyi évhez képest, január és szeptember között 1884 házasságot anyakönyveztek, 56-tal többet, mint egy évvel korábban.

Belakott községek

Bár a bővülés mértéke valamelyest elmaradt az országostól, szeptember végéig Fejér megyében 229 lakást vettek használatba, vagyis 27 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A lakások 52 százaléka Székesfehérváron, 18 százaléka a többi városban és 30 százaléka községekben épült. A lakásberuházások a megyeszékhelyen csökkentek, a többi városban és a községekben pedig élénkültek. Az építési formát tekintve a lakások kétharmadát családi házas formában, 22 százalékát többszintes, többlakásos épületben adták át. Az átlagos alapterület az országos méretet meghaladta: 125 négyzetméter volt. Az épületek közel hattizedét négy és annál több szobával építették. A megyében idén 35 lakás szűnt meg – szemben a tavalyi hárommal –, az újonnan épített lakások 15 százaléka ezeket pótolta.

Kevesebb álláskereső

Szeptemberig bezárólag a megye 15 és 74 év közötti lakosainak 64,4 százaléka, azaz 207 ezer fő volt gazdaságilag aktív, amely a tavalyi időszakhoz és az országos átlaghoz képest is nőtt. A munkaerőpiacon 203 ezer fő foglalkoztatottként, mintegy 5 ezer fő munkanélküliként jelent meg, az inaktívak száma 114 ezer főt tett ki. A szeptemberi zárónapon 8 ezer álláskeresőt tartottak nyilván, 6,3 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A pályakezdő álláskeresők száma is mérséklődött, 728 fő kutatott munka után. Szeptember végén 2700 betöltetlen álláshelyet regisztráltak, 7,5 százalékkal kevesebbet, mint tavaly. Tíz üres álláshelyre 29 álláskereső jutott. A teljes munkaidőben dolgozók havi bruttó átlagkeresete 317 ezer, a családi kedvezmény nélkül számított havi nettó átlagkereset 210 ezer forint volt. Bár a növekedés üteme meghaladta az országos átlagot, a keresetek 2,3 százalékkal még így is alacsonyabbak voltak, mint országosan.

Éjszakai vendégek

A turizmus témakörében nem ezeregy, hanem 587 ezer vendégéjszakáról beszélhetünk Fejér kereskedelmi szálláshelyeit tekintve. Ez összesen 249 ezer vendéget jelent, amely – az eltöltött éjszakák számával együtt – növekedést mutat a tavalyi évhez képest, és mindkét érték nagyobb volt az országos átlagnál is. A vendégéjszakák több mint felét kitevő szállodákban 10 százalékkal, a panziókban több mint másfélszeresére nőtt a forgalom ebben az évben. A vendégek 80 százalékát belföldiek adják; a külföldiek vendégéjszakái pedig jelentősen, 22 százalékkal emelkedtek. Ez utóbbit tekintve leginkább Németországból érkeztek vendégek a szálláshelyekre. Az elfogadóhelyeken SZÉP-kártyával 349 millió forint értékben fizettek, amely azonban – folyó áron – 6,7 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakának összegétől.

