Nincs közfinanszírozott rendelő, ahol hétvégén és ünnepnapon is ellátják a beteget

Hétvégén ne fájjon a foga a vidéki embernek – sajnos ez a konklúzió látszik kirajzolódni abból, amit a fogorvosi ügyelet kapcsán feltérképeztünk. Vagy ha mégis, és nem akar fizetni, akkor utaznia kell – más megyébe.

Piszkosul tud fájni a fog, ezt a legtöbben tudjuk. S ha a fájdalom tetőzik, akkor lehet akár ünnepnap vagy hétvége, mindenáron szeretnénk megszabadulni ezektől a kínoktól. De vajon hová mehet a Fejér megyei ember, ha térítésmentes ellátásban szeretne részesülni? Utánanéztünk, és ennek során meglehetősen bonyolult helyzetre bukkantunk. Valószínűleg „nem lőjük le a poént”, ha eláruljuk: a fehérvári ingyen kap ellátást az ügyeleten, a vidékiek azonban aligha…

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Jogszabályi háttér

A fogorvosi ügyelet szervezésének szabályait „az egészségügyi ellátás folyamatos mű­ködtetésének egyes szervezési kérdéseiről” szóló rendelet szabályozza. Minden település, önkormányzat ennek a szabálynak a 6. paragrafusából citálja a 4. bekezdést, mely szerint „Fogorvosi ügyeleti ellátás szervezése a fővárosban, a megyeszékhelyen, valamint a megyei jogú városban legalább a heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon – legalább 6 órás rendelési időben – kötelező.” Ebből azonban nem az következik, hogy Fejér megyében csupán Székesfehérváron és Dunaújvárosban kell megoldani a hétvégi fogászati ügyelet kérdését, mint azt sokan gondolják. Az egészségügyi alapellátásról szóló törvény ugyanis kimondja, hogy „a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: (…) az alapellátáshoz kapcsolódó (…) fogorvosi ügyeleti ellátásról…” Magyarul: minden egyes önkormányzatnak kötelessége gon­doskodnia arról, hogy lakosai számára elérhető legyen a fogászati ügyelet – erősítette meg kérdésünkre Hermann Péter, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának elnöke is.

Nemcsak Fehérváron és Dunaújvárosban kell megoldani az ügyeletet

Ezt egyébként a cikkünkben elsőként idézett rendelet konkrétan elő is írja: „A fogászati ügyelet és készenlét rendjét a fogászati alap-, illetve szakellátást végző egészségügyi szolgáltatók váróhelyiségeiben ki kell függeszteni.” Vajon minden vidéki fogászati rendelőben kint vannak ezek az információk? – vetődik fel a kérdés. Ahogy az is, vajon a fogászati ügyelet ingyenes? Sajnos ugyanis sehol nincs leírva, hogy ennek az ügyeletnek térítésmentesnek kell lennie… És ez lesz a későbbiekben az érdekes. Ennél több kapaszkodója nem sok van az önkormányzatoknak, hacsak „az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól” szóló kormányrendeletben foglaltak, amelyek meghatározzák, mekkora településen hány fogászati ügyelet finanszírozására köt szerződést a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK). Ne rágjuk magunkat át ezen is, a lényeg az, hogy egy darab fogászati ügyelet finanszírozható a 20 ezer főnél nagyobb településeken Egészségbiztosítási Alapból – ami úgy is elérhető, ha több település összefog és így lesz az ügyeletben ellátottak száma 20 ezer főnél nagyobb.

Közfinanszírozott fogászati ügyelet?

Valahogy mégsem találtunk Fejér megyében olyan fogászati ügyeletet, amellyel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – volt OEP – finanszírozási szerződést kötött. A NEAK legfrissebb adatai szerint Fejér megyében ugyanis egyáltalán nincs ilyen. De miért fontos kérdés az, hogy NEAK – vagyis gyakorlatilag államilag finanszírozott-e egy adott ügyelet? – vetődhet fel a kérdés. Azért, mert a sürgősségi eseteket az ilyen módon támogatott ügyeletek látják el térítésmentesen (vagyis TB alapon). Ezekben, az ország bármely pontjáról is érkezik az ember, ingyen intézheti sürgős fogászati ügyeit. Ez utóbbiak körét a törvény szigorúan szabályozza: csak a fogeltávolítás, a vérzéscsillapítás, az idegentest-eltávolítás, a törött fog lecsiszolása, a gyökércsatorna megnyitása, valamint az előzőekhez szükséges érzéstelenítés és fogászati röntgen tartozik bele.

A fehérvári fogászati ügyelet

És akkor betér a vidékről érkező ember hétvégén a fehérvári fogászati ügyeletre, és kezelést követően a kezelőlap mellé még egy számlát is kap. Amin a legtöbben megdöbbennek – árulta el a fejér Megyei Hírlapnak Magvasi Zsuzsanna fehérvári fogorvos, hozzátéve: rengeteg félreértés, bírósági eljárás volt és van emiatt. A fogászati ügyelet ugyanis sokak szerint természetes, hogy ingyenesen jár annak, aki fizeti a tb-t. Igen ám, csakhogy ez a fogászati ügyelet nem közfinanszírozott. A székesfehérvári önkormányzat tartja fenn, s éppen ezért ingyenesen csak a fehérváriak vehetik igénybe. És itt jön képbe az a rendelet, amelyet elsőként idéztünk, s amely kötelezővé teszi például egy megyeszékhelynek, hogy hozzon létre fogászati ügyeletet. Fehérvár eleget is tett ennek az ügyelet létrehozásával, üzemeltetésével. De arra semmi nem kötelezi, hogy kössön szerződést a NEAK-kal, vagy hogy ezt a többi település lakójának is ingyenesen biztosítania kell. Ez nem az ő felelőssége – minden egyes településnek a saját kötelessége lenne ez.

A közfinanszírozás feltételei

Nem olyan könnyű ugyanis a NEAK-kal szerződést kötni, illetve megfelelni a feltételeknek – derült ki a város Humán Szolgáltató Intézetének vezetője, Varga Márta szavaiból. Olyan szigorú és sokrétű feltételrendszert szabnak meg, hogy az érte járó finanszírozás még csak nullára sem hozná ki az ügyelet költségvetését. Vagyis ehhez valakinek még hozzá kellene tennie – de miért lenne ez egyedül Fehérvár feladata, ha bárhonnan érkező beteget ingyenesen ellátna? A kérdés nem csak költői, ahogy a következő sem: vajon a vidéki önkormányzatok tesznek valamit azért, hogy lakosaik ne érezzék másodrendű polgárnak magukat ebben a kérdésben? Van, amelyik igen, van, amelyik nem. A minimum az – hangzott el Magvasi doktornőtől –, hogy legalább a helyi fogászati rendelőkben kiírják, hol a fogorvosi ügyelet és hozzáteszik – ez nem térítésmentes ellátás!

A pozitív példa

Ha ennél többet szeretnének tenni lakosaikért, akkor például Etyekhez hasonlóan cselekednek. Itt – mondta el a Hírlapnak Garaguly Tibor polgármester – fogorvosi ügyeleti társulási szerződést kötöttek néhány környező – igaz, Pest megyei – településsel, amelyekkel közös finanszírozásban együtt látják el a hétvégi, ünnepnapi fogorvosi ügyeletet. Biatorbágy, Herceghalom, Páty és Etyek lakosai ennek köszönhetően egy biatorbágyi rendelőben intézhetik fogfájós ügyeiket munkaidőn túl.

A megyén túl hol?

Megnéztük, hol van a legközelebb közfinanszírozott fogorvosi ügyelet, amelyet akár a Fejér megyeiek is igénybe vehetnek, ha hajlandóak utazni ezért. A NEAK legfrissebb adatai szerint Fejér megye közvetlen szomszédjai közül északon a Komárom-Esztergom megyei Tatabányán, keleten a Pest megyei Biatorbágyon és Érden, illetve viszonylag délen a Bács-Kiskun megyei Solton van legközelebb ilyen ügyelet. Azonban Veszprém, Somogy és Tolna épp olyan szegény közfinanszírozott fogorvosi ügyeletben, mint Fejér. Vagyis náluk sincs ilyen típusú ellátás.

A kórház nem ügyelet

Joggal vetődik fel az a kérdés is, hogy a megyei kórházban ellátják-e a sürgős eseteket. A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórháznak szájsebészete van, ahol nem a fogfájás csillapítására rendezkedtek be – ide a balesetes, operációra szoruló esetekkel érkeznek a betegek, világított rá Csernavölgyi István, a kórház főigazgatója. Ilyen esetekben azonban nem kérdés, hogy a kórházba kell menni…

Információ fogászati ügyeletekről a megyében

• Dunaújváros – csak a helyieknek ingyenes

• Bicske – nincs

• Martonvásár – fogászati ügyelet biztosításában társult önkormányzatok:

• Baracska, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Tordas és Vál – Érden van az ügyeleti ellátás

• Mór – a fehérvári ügyelet címét adják meg,

de nem írják oda, hogy nem ingyenes

• Pusztaszabolcs – Dunaújváros van feltüntetve, de az nincs, hogy térítéses

• Gárdony – nincs

• Sárbogárd – nincs

• Enying – nincs

• Polgárdi – Fehérvár van feltüntetve, de az nincs, hogy térítéses

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS