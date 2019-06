Fogathajtók, főzőverseny, tűzijáték: vásártéri falunap Seregélyesen

Pünkösd szombatján ismét sokadalommal telt meg a vásártér, ahol reggeltől estig színes programok várták a kilátogatókat.

Aki a 62-esen csak elsuhant a település mellett, Seregélyes oldalából annak is szemet szúrhattak a szabadban parkoló autók százairól visszacsillanó napsugarak és a mutatványosok fák mögül kimagasodó, pörgő-forgó alkalmatosságai.

A nagyszínpad köré félkörben fölállított rendezvénysátrak környékén kora reggeltől tartott a sürgés-forgás, hiszen Kajos Istvánné és Nagy István szervezők rutinos vezényletével 8 órakor indult emitt a főzőverseny, a ponyvák mögött, a hajtópályán pedig a fogatok versengése, ahol a CAN-C kettesfogat-hajtó viadalt rendezték meg pályabemutatókkal és hajtóversenyszámokkal, valamint akadály- és vadászhajtással. Mint a szervezőktől megtudtuk: idén közel negyedszáz nevező főztjét bírálhatta el a zsűri, és mint a polgármester, Horvát Sándor elmondta: a 2019-es mezőny a sokévi átlagot meghaladóan erős volt.

A település első embere a rendezvényen egyébként a helyi motorbarátok köre képviseletében is jelen volt, a színpad előtt felsorakoztatott, patika állapotú motorlegendák közül néhányat maga állítva ki.

A rendezvény vendége volt a nemrégiben újjáalakult Seregélyesi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is, amely 1901-től egészen az 1980-as évek végéig aktívan működött. A pelikános seregélyesit is magában foglaló tűzoltócímerrel díszített piros egyenpólóban a sátor alatt hűsölő egyesületi tagok elmondták: a június 1-jén rendezett tűzoltó-alapvizsgán a rekordszámban jelentkező tagok mindegyike sikeresen túljutott, így volt mit ünnepelni szombaton. Az új életre keltett egyesület, amelynek van 19 éves, de 80 éves tagja is, mint Oláh Jánosné fogalmazott: újabb erős, civil szál lesz a község életében, amely összeköt.

A szombati programok harmadik csoportja a nagyszínpadhoz kötődött, amely reggel 9-től az éjszakába nyúlóan zenés, táncos műsorokkal várta az érdeklődőket. Ottjártunkkor épp Zabos Regina énekelte, hogy „Nincs út visszafelé, ez a pár nap az ördögé” – amire a mutatványosok irányából, persze felvételről, maga a király válaszolta, hogy „egyszer megjavulok én”.