Focira és családi napra várják az érdeklődőket Öreghegyen

Szeptember 22-én 10 órától családi napot és focitornát szervez az Öreghegyen az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért – jelentették be kedden délelőtt.

A sajtótájékoztatóra a Túrózsáki úti sportközpontnál került sor, ahol maga a rendezvény is várja majd az érdeklődőket, kicsiket, nagyokat egyaránt.

Domokos Tamás, az alapítvány kuratóriumi tagja így fogalmazott: – Különösen ma, amikor lassan megéljük az „egyszemélyes közösségek” fogalmát, nagyon nagy szükség van arra, hogy kicsit közelítsük egymáshoz a különböző korosztályokat, s a gondolkodásukat is. Amikor elkezdtünk gondolkodni azon, hogy Székesfehérvár közössége érdekében a fogyasztóvédelmen túl egyéb közösségfejlesztő programokat is érdemes lenne szervezni, akkor még nem gondoltuk azt, hogy mennyire népszerűek lesznek azok a programelemek, amelyekkel családokat, ifjúsági közösségeket is meg tudunk mozgatni – mondta a kuratóriumi tag, utalva az alapítvány által működtetett Lakóközösségi Szolgáltató Iroda, a LISZI sportkupáira, amelyeknek korábban nagy sikerük volt a város más részeiben.

– Ezért ezen a viszonylag új közösségi téren is remélhetőleg sikeres programot tudunk szervezni – tette hozzá. Az alapítvány egy EU pályázat keretein belül kapott lehetőséget arra, hogy különböző közösségi rendezvényeket is szervezhessen, ennek lesz része a mostani esemény is.

Aszalvölgyben már kilencedik éve tartanak sportprogramokat

Östör Annamária, Deák Lajosné és Horváth Csaba Miklós, a környék önkormányzati képviselői is üdvözölték a kezdeményezést. Deák Lajosné hozzáfűzte: az Aszalvölgyben már kilencedik éve tartanak sportprogramokat, ezek sorába illeszkedik majd jól az alapítvány rendezvénye, melynek helyszíne igazán „élő”, hiszen sokan járnak ide és használják ki a terület adta lehetőségeket. A közösségek és a jó idő reményét emelte ki Östör Annamária, Horváth Csaba Miklós pedig örömét fejezte ki, hogy olyan programra kerül sor a családi napon, amely a fiatalokat is megmozgatja. A kupára Karakó Katalinnál lehet jelentkezni a foci.szfv.kupa@gmail.com e-mail címen.