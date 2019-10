Finnországba utazik egy csapatnyi iszkai diák

Finnországba utazik a hétfői napon a kastélyiskola több diákja, hogy kempelei kortársaikkal közösen töltsék az őszi szünetet.

Az iszkaszentgyörgyi önkormányzatnak hosszú évek óta tartó jó finn kapcsolatai vannak. Ezekből nem először profitál a községnek a Pappen­heim-kastélyban székelő, nyolcosztályos általános iskolája. Korábban a skandináv országból már többször érkeztek diákok, illetve tanárok a Bakony lábánál fekvő településre, s a vizitet a kastélyiskola nevelőinek egy csoportja már viszonozta. Most azonban a tanulókon a sor. Az iszkai diá­kok ma, azaz hétfőn ülnek repülőre, hogy ellátogassanak a finnországi Kempelébe. Szállást családoknál kapnak majd, miként korábban a finn gyerekek Iszkán. A tanítás csak nálunk szünetel, így a magyarok belekóstolhatnak majd abba is, miként zajlik az oktatás nyelvrokonainknál.

A „delegáció” ifjú tagjai már napokkal az indulás előtt nagyon izgultak és lelkesen készülődtek. Ajándékokat vásároltak a vendéglátó családok tagjai számára, és – elektronikus levelek révén – már megismerkedtek azokkal a finn gyerekekkel is, akik szintén nagyon várják a találkozást. Hihetetlen, de ott már hó is esett! – derült ki a levelekből.

Ugyancsak iszkai hír, hogy a kastélyiskola szombaton kirándulást szervezett a tanulók számára, akik közül többet a szüleik is elkísértek. A résztvevőknek gyönyörű kilátásban volt részük a közeli Bogrács-hegyről.