Filmklub – szórakozás és közösségépítés Pátkán

Még a tavalyi esztendő során vetődött fel az önkormányzati hivatal egyik dolgozójában, hogy hasznos és jó dolog lenne egy filmklub létrehozása a faluban, amely nemcsak szórakozást nyújt, de közösségformáló erővel is bír. Nos, augusztus 17-én már a második vetítés is lezajlott.

A részletekről kérdésünkre Szatzker Alíz, a polgármesteri hivatal munkatársa mesélt. „Eddig két vetítés volt a nyár folyamán. Az első alkalom még zárt körben zajlott egy szünidei tábor keretein belül, és ezzel együtt megtartottuk a hely főpróbáját is, de a második alkalom már nyilvános volt, bárki jöhetett, és ezután is mindenkit szívesen látunk.”

Ameddig az időjárás engedi, a vetítések színhelye a futballpályánál található színpad marad. Jó időben tehát elsődlegesen kertmozi jelleggel működik a filmklub. Ám a későbbiekben úgy tervezik, hogy a DISE, vagyis a Diáksport Egyesület épületében tartják a vetítéseket. A tevékenység ugyanis – mivel a filmeket nem otthon, szűk körben játsszák – engedélyköteles, amelyet a Pátkai Zenei és Kulturális Egyesület erre az épületre váltott ki.

„Az egész rendszer még nagyon kezdeti szakaszban jár, egyelőre nincsenek meg az előre meghatározott vetítési időpontok, illetve a vetíteni kívánt filmek listája sem. Az biztos, hogy minden korosztályt szeretnénk megszólítani, és a mai filmek mellett olyan klasszikusokat is műsorra tűzni, mint a Grease vagy a Casablanca” – árulta el Szatzker Alíz, akitől azt is megtudtuk, hogy az első két alkalommal a Hupikék törpikék filmes változatát és a Lengemesék című rajzfilmet mutatták be.

A vetítések időpontját a Facebookon a Pátkai Filmbarátok nevű csoportban hirdetik majd meg. A csoport azonban zárt körű, tehát aki csatlakozni akar, kérnie kell a tagok közé való felvételt. Mivel a filmklub valóban klub jelleggel működik majd, ezért természetesen lehetőség van arra, hogy a tagok javaslatot tegyenek azokra a filmekre, amelyeket szívesen megnéznének. Az őszi-téli időszakban a vetítések pedig akár egy kellemes és szórakoztató szombat esti programot is jelenthetnek majd a faluban élőknek, akik közelebbi barátságot is köthetnek egymással. A vetítések természetesen ingyenesek.