Figyeljünk oda ünnepekkor a csalókra!

A keresztény világ legnagyobb ünnepére készülődik a lakosság. Sajnos nemcsak a jóérzésű emberek, bizony a bűnelkövetők is.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a karácsonyi időszak közeledtével különös figyelemre inti a lakosokat, hiszen statisztikai adataik szerint szent­este, az éjféli mise idejében megnövekszik a lakásbetörések száma. Közleményükben jelzik, pénzüket, pénztárcájukat úgy helyezzék el, hogy avatatlan szemek lehetőleg ne lássák. Ha mégis elő kell venni, akkor legyen mindig szem előtt vagy közvetlenül a kéznél. Érezzék, lássák pénzüket, pénztárcájukat. Továbbá ha tehetik, a nagyobb bevásárlóközpontokban bankkártyát használjanak. Célszerű megtervezni, hogy szeretteiknek milyen összegért vásárolnak, és csak a szükséges pénzt vigyék magukkal. Az alábbi cikkben a különböző módszerek ellen próbálunk megoldást javasolni.

Nagyobb értékek

A karácsonyi bevásárlások során szinte elengedhetetlen eszköz a gépkocsi használata. Ez ma már természetes, de mindig gondoljunk arra, hogy a gépkocsiban hagyott – akár egy üres – táska miatt is feltörhetik azt. Ne legyünk restek egy nagy értékű tárgy megvétele után a vásárlást megszakítva akár haza is vinni azt, vagy maradjon valaki az érték(ek) mellett.

Bankkártya adatai

Ma már természetes a bank­automaták használata, a bankkártyával való pénzfelvétel, fizetés, ám erre a bűnözők is felfigyeltek. Figyelhetik mozgásukat, elvehetik értékeiket. Éjjel semmiképpen ne vegyenek fel pénzt az automatákból, s legfőképpen ne egyedül tegyük ezt, csak ha mindenképpen szükséges. Napközben is célszerű úgy felvenni készpénzt, hogy az automata mellett idegen ne tartózkodjon körülöttünk, inkább várjanak egy kicsit. Ez azért is fontos, hogy a PIN kódjukat illetéktelen személy ne lássa meg.

Lakásbetörések

A karácsonyi nagybevásárlások során korábban jellemző volt az úgynevezett családi bevásárlás. Ezt a helyzetet előszeretettel használják ki a bűnözők, ugyanis a családi bevásárlókörutak alatt a megszokott mértéken felüli időtartamban marad őrizetlenül az otthonuk. Ennek megelőzésére több lehetőség is adott. Első körben kérjék meg szomszédaikat (ha vannak), hogy figyeljenek otthonukra, amíg távol vannak. Másodsorban működőképes az a taktika is, ha egyszerűen bekapcsolva hagyják a rádiót vagy a televíziót, illetve ha legalább egy helyiségben égve hagyják a villanyt – ezzel azt a látszatot keltve, mintha a ház nem lenne üres.

Mondanunk sem kell, hogy ha rendelkeznek jelző- és riasztórendszerrel, azt még kis időre is érdemes bekapcsolni.

Hogy egészen konkrét példát is hozzunk, Ercsi városában is gondot okoz ez a jelenség. Szabó Tamás polgármester a város közösségi oldalán jelezte, hogy lakossági bejelentést kapott az önkormányzat, miszerint ingatlanokba csöngetnek be különböző ürügyekkel az önkormányzat nevében, mely során az ingatlanba is megpróbálnak bejutni. A polgármester jelezte, az önkormányzat nevében senkinek nincs felhatalmazása ilyen megkereséseket végezni, ne higgyenek a megtévesztésnek.